Przemysław Sadura: Rząd Tuska musi działać skutecznie, nawet przez rozporządzenia

Nie byłoby zwycięstwa obecnej koalicji, gdyby Tusk nie wrócił do polskiej polityki. Ale być może teraz trzeba kogoś, kto wleje nową energię w polityków i wyborców, nie tylko KO, ale w ogóle strony demokratycznej. Nie wydaje mi się, że obejdzie się bez zmiany lidera - mówi Przemysław Sadura, socjolog.

