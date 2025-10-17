Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Przemysław Sadura: Rząd Tuska musi działać skutecznie, nawet przez rozporządzenia

Nie byłoby zwycięstwa obecnej koalicji, gdyby Tusk nie wrócił do polskiej polityki. Ale być może teraz trzeba kogoś, kto wleje nową energię w polityków i wyborców, nie tylko KO, ale w ogóle strony demokratycznej. Nie wydaje mi się, że obejdzie się bez zmiany lidera - mówi Przemysław Sadura, socjolog.

Publikacja: 17.10.2025 07:15

Przemysław Sadura: Rząd Tuska musi działać skutecznie, nawet przez rozporządzenia

Foto: MAREK KUDELSKI

Eliza Olczyk

Prezydent Karol Nawrocki pojechał do Wolanowa na kebab, zafundował go  młodzieży, a na koniec umówił się z dzieciakami na wspólne oglądanie meczu. Czyli z nawiązką zrealizował błahą obietnicę z kampanii. Tak się w dzisiejszych czasach robi politykę i zyskuje sympatię wyborców?

Najwidoczniej tak.

Pozostało jeszcze 98% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Czy jest jakaś przestrzeń do polskiej gry z „nowymi Niemcami”, tymi spod znaku AfD?
Plus Minus
Piotr Zaremba: Prof. Nowak na rozmowach z AfD oburza Sikorskiego, ale nie mnie
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Plus Minus
Kataryna: Kompromis Żurka z Żurkiem
Historyk: Dajmy humanistom naukową autonomię. Wygramy na tym wszyscy
Plus Minus
Historyk: Dajmy humanistom naukową autonomię. Wygramy na tym wszyscy
Niemcami rządzi Urząd Kanclerski. I to nie jako rozbudowana instytucja, lecz wąskie grono ludzi skup
Plus Minus
Niemcom trudno się pogodzić, że nie mogą jak wcześniej kontrolować rozwoju Polski
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Tilly Norwood narodziła się w domu produkcyjnym AIParticle6 i jego studiu talentów Xicoia. Została w
Plus Minus
Tilly Norwood to kolejny krok AI w filmach. Czy awatary zastąpią aktorów?
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie