Jest decyzja premiera ws. wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na określonych liniach kolejowych. Szef rządu mówił wcześniej, że wnioskowali o to szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz minister spraw wewnętrznych i administracji.

Publikacja: 19.11.2025 00:07

Premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie okoliczności doprowadziły do wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE?
  • Jak długo będzie obowiązywał trzeci stopień alarmowy CHARLIE na polskich liniach kolejowych?
  • Kiedy można prawnie wprowadzić trzeci stopień alarmowy na mocy ustawy o działaniach antyterrorystycznych?
  • Kim są osoby podejrzane o dokonanie aktów dywersji na liniach kolejowych w Polsce?

W poniedziałek polski rząd poinformował, że w miejscowości Mika, na trasie kolejowej Warszawa–Lublin doszło do „eksplozji ładunku wybuchowego” i uszkodzenia torowiska w wyniku „aktu dywersji”. W związku ze sprawą premier Donald Tusk zdecydował we wtorek o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na określonych liniach kolejowych.

Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk: Ustaliliśmy sprawców aktu dywersji na kolei

Wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Do kiedy będzie obowiązywał?

„Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy (CHARLIE) na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., obowiązujący  do 28 lutego 2026 r.”– czytamy we wpisie opublikowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w serwisie X. 

Foto: X/RCB

Szef rządu wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE zapowiadał wcześniej podczas swojego przemówienia w Sejmie. – Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i minister spraw wewnętrznych i administracji, po uzyskaniu opinii zespołu do spraw zagrożeń terrorystycznych, zgodnie zawnioskowali do mnie o wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE w związku z zagrożeniami terrorystycznymi. Stopniem tym objęte będę określone linie kolejowe. Na pozostałym obszarze kraju obowiązywać będzie taki jak dotychczas drugi stopień alarmowy. Dziś wydam odpowiednie zarządzenie w tej sprawie na podstawie Ustawy o działaniach terrorystycznych – mówił premier. 

Kiedy można wprowadzić trzeci stopień alarmowy CHARLIE zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych?

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE można wprowadzić w przypadku:

1) wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:

a) bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo

b) bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo

c) bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

3) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Donald Tusk w miejscu dywersji na kolei
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Obywatele Ukrainy dywersantami. Jakich wniosków z tego nie wyciągać

Donald Tusk: Ustaliliśmy sprawców dywersji na kolei. To obywatele Ukrainy

We wtorek Donald Tusk przekazał informacje w sprawie aktów dywersji, do których doszło w ostatnim czasie na kolei. Jak poinformował, udało się ustalić osoby za nie odpowiedzialne. 

– Jestem winny paniom posłankom i panom posłom informację na temat ostatnich wydarzeń, a przede wszystkim tę informację jestem winien Polkom i Polakom. Informację, którą państwu przedstawię otrzymałem na podstawie artykułu 12 Ustawy o prokuraturze, za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w porozumieniu ze służbami specjalnymi i szefostwem policji. Chodzi o to (...) żeby podać informację możliwie dokładną, a równocześnie, by w żaden sposób nie utrudnić dalszego postępowania prokuratury i służb – mówił szef rządu.

– Najważniejsza być może informacja – intensywna praca służb i policji oraz prokuratury pozwoliła ustalić osoby odpowiedzialne za akt dywersji. Mówimy o dwóch stwierdzonych aktach dywersji w miejscowości Mika i okolicy Puław. Co do obu przypadków mamy pewność, nie przypuszczenie, że próba wysadzenia torów oraz naruszenie infrastruktury kolejowej pod Puławami miały charakter intencjonalny, miały swoich sprawców. Ich celem było doprowadzenie do katastrofy w ruchu kolejowym – oświadczył Tusk. 

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowe
Polityka
Akty dywersji na kolei: Czy polski rząd odpowiednio zareagował? „Jakby nic się nie stało”

– Ustalone osoby to dwóch obywateli Ukrainy, działających i współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami. Jest to ustalenie naszych służb i prokuratury oraz jest to wynik współpracy ze służbami sojuszniczymi – mówił premier. Ustalone są ich tożsamości, na wyraźną prośbę prokuratury nie podam imion i nazwisk tych obywateli, ponieważ właśnie w tej chwili prowadzone są kolejne operacje i podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska jednego bądź drugiego podejrzanego o sprawstwo mogłoby utrudnić operację. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie to możliwe – dodał premier. 

Ze słów Tuska wynikało, że jeden ze sprawców to skazany przez sąd we Lwowie w maju za akty dywersji obywatel Ukrainy przebywający na terenie Białorusi. Drugi to mieszkaniec Donbasu, który wraz z pierwszym podejrzanym przedostał się do Polski z terytorium Białorusi jesienią, tuż przed zamachami. – Osoby te, po dokonaniu aktu dywersji w miejscowości Mika, opuściły terytorium Polski przez przejście w Terespolu. Było to tuż po przeprowadzeniu tego zamachu, a więc nie były jeszcze zidentyfikowane przez służby (...). Polskie służby i prokuratura mają wszystkie dane tych osób i utrwalone wizerunki – mówił premier. 

Źródło: rp.pl

Wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Do kiedy będzie obowiązywał?

e-Wydanie
