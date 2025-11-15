Z tego artykułu się dowiesz: Jaką rolę w sztuce baletowej pełni „Symphony in C” George’a Balanchine’a?

Jakie znaczenie ma repertuar międzynarodowy dla Polskiego Baletu Narodowego?

Czym różnią się choreografie George’a Balanchine’a i Toera van Schayka?

W jaki sposób Edward Clug zinterpretował muzykę Fryderyka Chopina?

Dlaczego „Symfonia tańca” jest dowodem na międzynarodowy poziom Polskiego Baletu Narodowego?

Opis tej premiery w Operze Narodowej należy zacząć chronologicznie, czyli od końca, bo zwieńczeniem trzyczęściowego wieczoru „Symfonia tańca” jest najstarsza, licząca prawie 80 lat, ale dotąd w Polsce niewystawiana choreografia George’a Balanchine’a „Symphony in C”.

George Balanchine, geniusz XX wieku

Był geniuszem sztuki tańca. On i pozostająca na kompletnie przeciwległym biegunie artystycznym, równie genialna Martha Graham, stworzyli amerykański balet. George Balanchine ożywił przy tym skostniałą dawną klasykę baletową, oczyścił ją z nadmiaru technicznych popisów, które w XX wieku kultywowane przez twórców radzieckich zbliżyły balet niemal do cyrku. On dbał o nieskazitelną czystość rysunku każdej postaci na scenie i był pod tym względem niesłychanie rygorystyczny.

Nic się zresztą nie zmieniło w tym względzie, choć jego już nie ma. Dbają o to strażnicy spuścizny Balanchine’a, wystarczy wspomnieć, że wszystkie zdjęcia z warszawskiego spektaklu przed publikacją musiały zostać autoryzowane w Ameryce, by nie dopuścić, aby został na nich ewentualnie utrwalony jakiś drobny błąd w wykonaniu choreografii Balanchine’a.

Trzydzieści dwie tancerki na scenie

Nie trzeba więc dodawać, że prawa do wykonywania jego baletów mogą otrzymać nieliczne, najlepsze zespoły. Polski Balet Narodowy już wcześniej zyskiwał taką możliwość. Obecna jest szczególnie ważna i prestiżowa, gdyż „Symphony in C” to wielka choreografia. W pewnym momencie na scenie są 32 tancerki w klasycznych strojach baletowych, zwanych paczkami. Nie wystarczy więc mieć grupę bardzo dobrych solistów, by zmierzyć się ze sztuką Balanchine’a. Potrzebny jest duży, wyrównany zespół.