Rusłan Szoszyn: Prezydent podniósł na duchu Polaków na Białorusi

Order Orła Białego dla Andrzeja Poczobuta jest sygnałem dla wszystkich Polaków na Białorusi, że Polska o nich pamięta i nie porzuci ich na pastwę losu.

Publikacja: 12.11.2025 13:40

Prezydent RP Karol Nawrocki (3P) oraz odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski aktor

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Prezydent RP Karol Nawrocki (3P) oraz odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski aktor Adam Woronowicz (L) i astronauta projetkowy ESA, Sławosz Uznański-Wiśniewski (2L), odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, dziennikarz i komentator sportowy Przemysław Babiarz (2P) i prof. Konrad Banaszek (P) oraz odznaczony Orderem Orła Białego, pisarz Waldemar Łysiak (3L) podczas wręczenia odznaczeń państwowych w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Rusłan Szoszyn

Ze wszystkich dotychczasowych decyzji prezydenta Karola Nawrockiego ta ma szczególnie symboliczne znaczenie. W Dniu Niepodległości Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej – otrzymał dziennikarz i jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzej Poczobut.

Andrzej Poczobut. Zakładnik Aleksandra Łukaszenki

Jako jedyny wśród odznaczonych tego dnia przez prezydenta nie mógł odebrać nagrody osobiście. Od ponad czterech lat przebywa w kazamatach Aleksandra Łukaszenki, w pojedynczej celi najsurowszej na Białorusi kolonii karnej w miejscowości Głębokie, na północy kraju. Uwięziony za swoją niezłomność, prawdomówność i odwagę. Piórem i słowem walczył o prawa setek tysięcy Polaków na Białorusi jeszcze w czasach, gdy (w 2005 r.) dyktator odebrał kilkanaście Domów Polskich i wypchnął do podziemia największą polską organizację – Związek Polaków na Białorusi. Walczył z rusyfikacją polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku (dzisiaj uczących wyłącznie po rosyjsku), gloryfikowaniem sowieckich zbrodniarzy, fałszowaniem prawdy historycznej.

Akcja solidarnościowa z więzionym przez reżim Łukaszenki dziennikarzem i działaczem Związku Polaków
Polityka
Andrzej Poczobut laureatem Nagrody im. Sacharowa

Andrzej Poczobut z pewnością stał się bohaterem nie tylko dla mieszkających na Białorusi Polaków i walczących z dyktaturą Łukaszenki Białorusinów. Jest dobrym przykładem dla współczesnej polskiej młodzieży, często poszukującej fałszywych wzorców do naśladowania w świecie wirtualnym. Przykładem człowieka, który nie idzie na skróty, nie płynie z prądem, nie zdradza siebie i nie zakłada różowych okularów.

Już dawno mógłby cieszyć się wolnością, wrócić do żony i dzieci. Wystarczyłoby napisać list do dyktatora z prośbą o ułaskawienie, wystąpić w propagandowej telewizji, oczernić swoich przyjaciół (a być może i polski rząd). Wolał pozostać w celi, ofiarowując swoje zdrowie i ryzykując życiem.

Andrzej Poczobut od czterech lat w łagrze dyktatora. Polska nie porzuci Polaków na Białorusi

Poczobut potrafi wymienić nazwiska najważniejszych bohaterów walczących o wolność „na Kresach” i uczestników bitew nawet z bardzo odległych czasów. Należy do grona ludzi, którzy jeszcze wierzą, że męstwo i poświęcenie mają znaczenie w dzisiejszym sztucznym, dwulicowym i cynicznym świecie. Odznaczając Poczobuta Orderem Orła Białego, prezydent Karol Nawrocki pokazuje, że Polska to doskonale rozumie i potrafi docenić.

Czytaj więcej

Andżelika Borys
Polityka
„Powierza swoje życie Bogu”. Andżelika Borys spotkała się w więzieniu z Andrzejem Poczobutem

To długo oczekiwany i jednoznaczny sygnał dla wszystkich mieszkających na Białorusi Polaków – Polska o nich pamięta i nie zostawi ich w potrzebie. Ale to też sygnał do władz w Mińsku, by uświadomiły sobie, że Polska nie zapomni o Andrzeju Poczobucie i innych uwięzionych Polakach, nie odłoży tej sprawy „na później” i nie zaprzestanie walki o prawa mniejszości polskiej.

Źródło: rp.pl

Karol Nawrocki
