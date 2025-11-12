Ze wszystkich dotychczasowych decyzji prezydenta Karola Nawrockiego ta ma szczególnie symboliczne znaczenie. W Dniu Niepodległości Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej – otrzymał dziennikarz i jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzej Poczobut.

Andrzej Poczobut. Zakładnik Aleksandra Łukaszenki

Jako jedyny wśród odznaczonych tego dnia przez prezydenta nie mógł odebrać nagrody osobiście. Od ponad czterech lat przebywa w kazamatach Aleksandra Łukaszenki, w pojedynczej celi najsurowszej na Białorusi kolonii karnej w miejscowości Głębokie, na północy kraju. Uwięziony za swoją niezłomność, prawdomówność i odwagę. Piórem i słowem walczył o prawa setek tysięcy Polaków na Białorusi jeszcze w czasach, gdy (w 2005 r.) dyktator odebrał kilkanaście Domów Polskich i wypchnął do podziemia największą polską organizację – Związek Polaków na Białorusi. Walczył z rusyfikacją polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku (dzisiaj uczących wyłącznie po rosyjsku), gloryfikowaniem sowieckich zbrodniarzy, fałszowaniem prawdy historycznej.

Andrzej Poczobut z pewnością stał się bohaterem nie tylko dla mieszkających na Białorusi Polaków i walczących z dyktaturą Łukaszenki Białorusinów. Jest dobrym przykładem dla współczesnej polskiej młodzieży, często poszukującej fałszywych wzorców do naśladowania w świecie wirtualnym. Przykładem człowieka, który nie idzie na skróty, nie płynie z prądem, nie zdradza siebie i nie zakłada różowych okularów.