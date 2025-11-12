Aktualizacja: 12.11.2025 13:54 Publikacja: 12.11.2025 13:40
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Prezydent RP Karol Nawrocki (3P) oraz odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski aktor Adam Woronowicz (L) i astronauta projetkowy ESA, Sławosz Uznański-Wiśniewski (2L), odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, dziennikarz i komentator sportowy Przemysław Babiarz (2P) i prof. Konrad Banaszek (P) oraz odznaczony Orderem Orła Białego, pisarz Waldemar Łysiak (3L) podczas wręczenia odznaczeń państwowych w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Ze wszystkich dotychczasowych decyzji prezydenta Karola Nawrockiego ta ma szczególnie symboliczne znaczenie. W Dniu Niepodległości Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej – otrzymał dziennikarz i jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzej Poczobut.
Jako jedyny wśród odznaczonych tego dnia przez prezydenta nie mógł odebrać nagrody osobiście. Od ponad czterech lat przebywa w kazamatach Aleksandra Łukaszenki, w pojedynczej celi najsurowszej na Białorusi kolonii karnej w miejscowości Głębokie, na północy kraju. Uwięziony za swoją niezłomność, prawdomówność i odwagę. Piórem i słowem walczył o prawa setek tysięcy Polaków na Białorusi jeszcze w czasach, gdy (w 2005 r.) dyktator odebrał kilkanaście Domów Polskich i wypchnął do podziemia największą polską organizację – Związek Polaków na Białorusi. Walczył z rusyfikacją polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku (dzisiaj uczących wyłącznie po rosyjsku), gloryfikowaniem sowieckich zbrodniarzy, fałszowaniem prawdy historycznej.
Andrzej Poczobut z pewnością stał się bohaterem nie tylko dla mieszkających na Białorusi Polaków i walczących z dyktaturą Łukaszenki Białorusinów. Jest dobrym przykładem dla współczesnej polskiej młodzieży, często poszukującej fałszywych wzorców do naśladowania w świecie wirtualnym. Przykładem człowieka, który nie idzie na skróty, nie płynie z prądem, nie zdradza siebie i nie zakłada różowych okularów.
Już dawno mógłby cieszyć się wolnością, wrócić do żony i dzieci. Wystarczyłoby napisać list do dyktatora z prośbą o ułaskawienie, wystąpić w propagandowej telewizji, oczernić swoich przyjaciół (a być może i polski rząd). Wolał pozostać w celi, ofiarowując swoje zdrowie i ryzykując życiem.
Poczobut potrafi wymienić nazwiska najważniejszych bohaterów walczących o wolność „na Kresach” i uczestników bitew nawet z bardzo odległych czasów. Należy do grona ludzi, którzy jeszcze wierzą, że męstwo i poświęcenie mają znaczenie w dzisiejszym sztucznym, dwulicowym i cynicznym świecie. Odznaczając Poczobuta Orderem Orła Białego, prezydent Karol Nawrocki pokazuje, że Polska to doskonale rozumie i potrafi docenić.
To długo oczekiwany i jednoznaczny sygnał dla wszystkich mieszkających na Białorusi Polaków – Polska o nich pamięta i nie zostawi ich w potrzebie. Ale to też sygnał do władz w Mińsku, by uświadomiły sobie, że Polska nie zapomni o Andrzeju Poczobucie i innych uwięzionych Polakach, nie odłoży tej sprawy „na później” i nie zaprzestanie walki o prawa mniejszości polskiej.
