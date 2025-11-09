Aktualizacja: 09.11.2025 21:28 Publikacja: 09.11.2025 20:44
Prezydent USA Donald Trump z góry dziękuje Aleksandrowi Łukaszence za rozważenie uwolnienia kolejnych więźniów
Foto: REUTERS/Kent Nishimura, Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS
Donald Trump poinformował o swej decyzji w należącym do siebie serwisie społecznościowym Truth Social.
„Mam przyjemność ogłosić, że mecenas John Coale, znany jako jeden z naprawdę wybitnych prawników w naszym kraju, wśród sukcesów którego jest pierwsza duża wygrana w sprawie dotyczącej tytoniu, został nominowany na stanowisko specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych na Białoruś” – napisał Trump.
Czytaj więcej
Masowa ucieczka Białorusinów za granicę sprawiła, że w kraju już brakuje lekarzy, kierowców czy n...
„Udało mu się już wynegocjować uwolnienie stu zakładników, będzie się starał o kolejnych pięćdziesięciu” – dodał 47. prezydent USA. „Pragnę z góry podziękować wielce szanowanemu prezydentowi Białorusi, Aleksandrowi Łukaszence, za rozważenie uwolnienia tych dodatkowych osób” – oświadczył we wpisie Trump.
W ostatnim czasie prezydent Stanów Zjednoczonych zwiększył wysiłki dyplomatyczne swego kraju na odcinku białoruskim. Ambasada USA w Mińsku została zamknięta w lutym 2022 r., po tym, jak rządzący Rosją Władimir Putin wykorzystał terytorium Białorusi jako bazę wypadową, z której wysłał kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy do ataku na Ukrainę. W 2025 r. Trump wysłał na Białoruś wiele delegacji.
We wrześniu władze Białorusi zwolniły 52 więźniów. Wcześniej Donald Trump apelował do Aleksandra Łukaszenki, rządzącego Białorusią od ponad 30 lat, o uwolnienie ponad 1400 przetrzymywanych ludzi, których amerykański przywódca określił mianem zakładników. Było to największe grupowe zwolnienie więźniów przez Łukaszenkę, który po latach izolacji i sankcji dąży do naprawy relacji ze Stanami Zjednoczonymi.
John Coale był de facto amerykańskim wysłannikiem do spraw Białorusi, gdy jako współpracownik specjalnego wysłannika ds. Ukrainy, gen. Keitha Kellogga, brał udział w negocjacjach ze stroną białoruską w sprawie zwolnienia więźniów. Dzięki tym negocjacjom wolność odzyskało m.in. trzech obywateli Polski oraz ośmioro obywateli Białorusi – współpracowników Telewizji Biełsat i innych polskich mediów.
– Słuchając niedawno Trumpa zrozumiałem, że najprawdopodobniej za waszą sugestią bardzo interesują go kwestie, jak on to ujął, zakładników (...), więźniów politycznych (...). Nie jestem temu przeciwny. Porozmawiajmy o tym temacie szerzej. Zupełnie nie popieramy tego, aby ci ludzie przebywali w koloniach karnych. Co więcej, nie zostali skazani za działalność polityczną, w naszym Kodeksie karnym nie ma takich artykułów. Ale jestem gotów omówić ten temat. A jeśli Donald nalega, że jest gotów zabrać do siebie tych wszystkich uwolnionych, Bóg z wami, spróbujmy wypracować globalne porozumienie – mówił na spotkaniu z Johnem Coalem Łukaszenko.
W ramach porozumienia Stany Zjednoczone zniosły sankcje nałożone na Belavię, narodowe białoruskie linie lotnicze, które w 2021 r. otrzymały zakaz korzystania z przestrzeni powietrznej i lotnisk Unii Europejskiej.
Czytaj więcej
Wygląda na to, że białoruski dyktator Aleksander Łukaszenko chce jak najszybciej porozumieć się z...
W grupie zwolnionych więźniów nie było Andrzeja Poczobuta – dziennikarza, działacza Związku Polaków na Białorusi, który w marcu 2021 r. został aresztowany przez białoruskie służby, a w lutym 2023 r. skazany na osiem lat kolonii karnej. W 2024 r. Poczobut nie został uwzględniony w największej od czasu zakończenia zimnej wojny wymianie więźniów między Rosją a państwami Zachodu, choć na wniosek USA z polskiego aresztu przekazany Rosjanom został wówczas rosyjski szpieg Paweł Rubcow vel Pablo Gonzalez.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Donald Trump poinformował o swej decyzji w należącym do siebie serwisie społecznościowym Truth Social.
„Mam przyjemność ogłosić, że mecenas John Coale, znany jako jeden z naprawdę wybitnych prawników w naszym kraju, wśród sukcesów którego jest pierwsza duża wygrana w sprawie dotyczącej tytoniu, został nominowany na stanowisko specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych na Białoruś” – napisał Trump.
Ameryka oczekuje od byłego dżihadysty Ahmada asz-Szary, że będzie sojusznikiem w walce z obecnymi dżihadystami i...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Kazachstan jest pierwszym w czasie jego drugiej kadencji krajem zamieszki...
Szefowa europejskiej dyplomacji Kaja Kallas twierdzi, że kolejne kraje mogłyby przystąpić do Wspólnoty przed 203...
Po nieudanej rozmowie z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio, która spowodowała zaniechanie organizacji szczytu T...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
W czasie środowego spotkania ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Władimir Putin nakaza...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas