Donald Trump poinformował o swej decyzji w należącym do siebie serwisie społecznościowym Truth Social.

„Mam przyjemność ogłosić, że mecenas John Coale, znany jako jeden z naprawdę wybitnych prawników w naszym kraju, wśród sukcesów którego jest pierwsza duża wygrana w sprawie dotyczącej tytoniu, został nominowany na stanowisko specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych na Białoruś” – napisał Trump.

Donald Trump mianował wysłannika ds. Białorusi. Liczy, że Aleksander Łukaszenko uwolni kolejnych więźniów

„Udało mu się już wynegocjować uwolnienie stu zakładników, będzie się starał o kolejnych pięćdziesięciu” – dodał 47. prezydent USA. „Pragnę z góry podziękować wielce szanowanemu prezydentowi Białorusi, Aleksandrowi Łukaszence, za rozważenie uwolnienia tych dodatkowych osób” – oświadczył we wpisie Trump.

W ostatnim czasie prezydent Stanów Zjednoczonych zwiększył wysiłki dyplomatyczne swego kraju na odcinku białoruskim. Ambasada USA w Mińsku została zamknięta w lutym 2022 r., po tym, jak rządzący Rosją Władimir Putin wykorzystał terytorium Białorusi jako bazę wypadową, z której wysłał kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy do ataku na Ukrainę. W 2025 r. Trump wysłał na Białoruś wiele delegacji.