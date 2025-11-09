Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump podjął decyzję ws. Białorusi. Mianował specjalnego wysłannika

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że John Coale został mianowany specjalnym wysłannikiem Stanów Zjednoczonych do spraw Białorusi. Amerykański przywódca liczy na uwolnienie kolejnych białoruskich więźniów politycznych.

Publikacja: 09.11.2025 20:44

Prezydent USA Donald Trump z góry dziękuje Aleksandrowi Łukaszence za rozważenie uwolnienia kolejnyc

Prezydent USA Donald Trump z góry dziękuje Aleksandrowi Łukaszence za rozważenie uwolnienia kolejnych więźniów

Foto: REUTERS/Kent Nishimura, Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS

Jakub Czermiński

Donald Trump poinformował o swej decyzji w należącym do siebie serwisie społecznościowym Truth Social.

„Mam przyjemność ogłosić, że mecenas John Coale, znany jako jeden z naprawdę wybitnych prawników w naszym kraju, wśród sukcesów którego jest pierwsza duża wygrana w sprawie dotyczącej tytoniu, został nominowany na stanowisko specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych na Białoruś” – napisał Trump.

Czytaj więcej

Aleksandr Łukaszenko
Polityka
„Tydzień bez aborcji” na Białorusi. Kraj przeżywa katastrofę demograficzną

Donald Trump mianował wysłannika ds. Białorusi. Liczy, że Aleksander Łukaszenko uwolni kolejnych więźniów

„Udało mu się już wynegocjować uwolnienie stu zakładników, będzie się starał o kolejnych pięćdziesięciu” – dodał 47. prezydent USA. „Pragnę z góry podziękować wielce szanowanemu prezydentowi Białorusi, Aleksandrowi Łukaszence, za rozważenie uwolnienia tych dodatkowych osób” – oświadczył we wpisie Trump.

W ostatnim czasie prezydent Stanów Zjednoczonych zwiększył wysiłki dyplomatyczne swego kraju na odcinku białoruskim. Ambasada USA w Mińsku została zamknięta w lutym 2022 r., po tym, jak rządzący Rosją Władimir Putin wykorzystał terytorium Białorusi jako bazę wypadową, z której wysłał kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy do ataku na Ukrainę. W 2025 r. Trump wysłał na Białoruś wiele delegacji.

Reklama
Reklama

We wrześniu władze Białorusi zwolniły 52 więźniów. Wcześniej Donald Trump apelował do Aleksandra Łukaszenki, rządzącego Białorusią od ponad 30 lat, o uwolnienie ponad 1400 przetrzymywanych ludzi, których amerykański przywódca określił mianem zakładników. Było to największe grupowe zwolnienie więźniów przez Łukaszenkę, który po latach izolacji i sankcji dąży do naprawy relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Porozumienie na linii USA-Białoruś

John Coale był de facto amerykańskim wysłannikiem do spraw Białorusi, gdy jako współpracownik specjalnego wysłannika ds. Ukrainy, gen. Keitha Kellogga, brał udział w negocjacjach ze stroną białoruską w sprawie zwolnienia więźniów. Dzięki tym negocjacjom wolność odzyskało m.in. trzech obywateli Polski oraz ośmioro obywateli Białorusi – współpracowników Telewizji Biełsat i innych polskich mediów.

– Słuchając niedawno Trumpa zrozumiałem, że najprawdopodobniej za waszą sugestią bardzo interesują go kwestie, jak on to ujął, zakładników (...), więźniów politycznych (...). Nie jestem temu przeciwny. Porozmawiajmy o tym temacie szerzej. Zupełnie nie popieramy tego, aby ci ludzie przebywali w koloniach karnych. Co więcej, nie zostali skazani za działalność polityczną, w naszym Kodeksie karnym nie ma takich artykułów. Ale jestem gotów omówić ten temat. A jeśli Donald nalega, że jest gotów zabrać do siebie tych wszystkich uwolnionych, Bóg z wami, spróbujmy wypracować globalne porozumienie – mówił na spotkaniu z Johnem Coalem Łukaszenko.

W ramach porozumienia Stany Zjednoczone zniosły sankcje nałożone na Belavię, narodowe białoruskie linie lotnicze, które w 2021 r. otrzymały zakaz korzystania z przestrzeni powietrznej i lotnisk Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Aleksander Łukaszenko
Polityka
Wielki deal Łukaszenki z Trumpem? Białoruś zapowiada zawarcie porozumienia z USA
Reklama
Reklama

Andrzej Poczobut wciąż w białoruskim więzieniu

W grupie zwolnionych więźniów nie było Andrzeja Poczobuta – dziennikarza, działacza Związku Polaków na Białorusi, który w marcu 2021 r. został aresztowany przez białoruskie służby, a w lutym 2023 r. skazany na osiem lat kolonii karnej. W 2024 r. Poczobut nie został uwzględniony w największej od czasu zakończenia zimnej wojny wymianie więźniów między Rosją a państwami Zachodu, choć na wniosek USA z polskiego aresztu przekazany Rosjanom został wówczas rosyjski szpieg Paweł Rubcow vel Pablo Gonzalez.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Dyplomacja Miejsca Regiony Europa Białoruś Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Aleksander Łukaszenko Donald Trump

Donald Trump poinformował o swej decyzji w należącym do siebie serwisie społecznościowym Truth Social.

„Mam przyjemność ogłosić, że mecenas John Coale, znany jako jeden z naprawdę wybitnych prawników w naszym kraju, wśród sukcesów którego jest pierwsza duża wygrana w sprawie dotyczącej tytoniu, został nominowany na stanowisko specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych na Białoruś” – napisał Trump.

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Spotkanie Ahmada asz-Szary z Donaldem Trumpem w maju br. w Rijadzie.
Dyplomacja
Pierwszy prezydent Syrii w Białym Domu. Po co Trumpowi Asz-Szara, po co Asz-Szarze Trump
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Donald Trump
Dyplomacja
Powrót Porozumień Abrahamowych. Donald Trump: Kraje ustawiają się w kolejce, by je podpisać
Kaja Kallas
Dyplomacja
Kiedy Unia Europejska się powiększy? To zależy od reformy, z którą nikt się nie spieszy
Siergiej Ławrow
Dyplomacja
Szef rosyjskiego MSZ popadł w niełaskę Putina? Powodem fiasko szczytu z Trumpem
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Władimir Putin
Dyplomacja
Rosja odpowiada Donaldowi Trumpowi. Chodzi o testy broni atomowej
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama