Uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Szef BBN potwierdza słowa Radosława Sikorskiego

Były szef MSWiA Mariusz Kamiński (PiS) ocenił po wymianie więźniów, iż to hańba, że "ekipa Tuska oddała Rosjanom ich najcenniejszego agenta w zamian nie uzyskując nic". Pytany o podobne głosy Jacek Siewiera ocenił we wtorek, że "musimy mieć świadomość, że strona, która prowadzi negocjacje ma również najszerszy wachlarz możliwości negocjacji". - To była strona amerykańska. W przypadku partnerów takich jak Norwegia, Słowenia czy Polska byliśmy uczestnikami, udostępniając pewne argumenty, takie jak uwolnienie Rubcowa i przekazanie stronie rosyjskiej, natomiast my bezpośrednio nie braliśmy udziału w samym procesie negocjacji - wskazał.

Trwają prace nad uwolnieniem Andrzeja Poczobuta?

Szef BBN mówił, że dyskusja w sprawie wymiany więźniów trwała od wielu miesięcy i odbywała się jeszcze przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. Dlaczego strona polska nie powiedziała, że zgodzi się na uwolnienie rosyjskiego szpiega pod warunkiem, że uwolniony zostanie Poczobut, który jest dla nas priorytetem? - pytał prowadzący.

- Amerykanie wiedzą, że (Poczobut - red.) jest dla nas priorytetem - odparł Siewiera. Powiedział, że sprawa Poczobuta "nie znalazła finału takiego, jakiego byśmy sobie życzyli". Dodał, że w poniedziałek spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Rozmawialiśmy na ten temat, omawialiśmy sprawę również pana Poczobuta. Mogę potwierdzić słowa ministra spraw zagranicznych, że sprawa redaktora Poczobuta jest przedmiotem osobnego procesu - oświadczył.