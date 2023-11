Łukaszenko nasila represje. Demoluje domy opozycji

Kolejna operacja KGB?

Białoruski Komitet Śledczy twierdzi, że jeden z działaczy opozycji w zamian za możliwość powrotu na Białoruś przekazał służbom Łukaszenki ponad 100 nazwisk osób związanych z Radą Koordynacyjną (RK), z których wiele nie było znanych reżimowi. Organizacja powstała po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku. Wiosną planuje przeprowadzenie własnych wyborów w czasie „wyborów” do sterowanego przez Łukaszenkę parlamentu. Z komunikatu Komitetu Śledczego wynika, że reżim tropi związanych z RK działaczy, którym grozi nie tylko wieloletnie więzienie, ale i areszt całego majątku. Obecnie w białoruskim ruchu demokratycznym próbują ustalić, czy mają do czynienia z prowokacją, czy jednak doszło do zdrady.

Historia Aleha Aksionaua, opisywana niedawno na łamach „Rzeczpospolitej”, pokazuje, że białoruskie KGB nawet w Polsce inwigiluje swoich przeciwników. Mężczyzna został oszukany przez służby dyktatora i myślał, że współpracuje z jedną z instytucji unijnych. Jak się później okazało, odbiorcą jego raportów był funkcjonariusz bezpieki Łukaszenki.

– Ważne jest to, by opozycja demokratyczna jak najszybciej ustaliła, kto mógł wrócić na Białoruś i przekazać służbom informacje. Jeżeli to nie jest operacja psychologiczna służb, to mamy do czynienia z poważnym problemem – mówi „Rzeczpospolitej” dr Paweł Usow, znany niezależny białoruski politolog, wykładowca Studium Europy Wschodniej UW.

– Podziały wśród emigrantów politycznych będą się pogłębiać. Bo jedni należą do arystokracji opozycyjnej, która funkcjonuje w warunkach mniej więcej komfortowych. A są opozycjoniści, którzy na obczyźnie muszą ciężko pracować fizycznie od rana do nocy i np. w Warszawie nie jest im łatwo się utrzymać, wynająć mieszkanie. Na pewno znajdą się tacy, którzy będą szukać drogi powrotnej. Będą zbierać informacje, by później wymienić je na łaskę – twierdzi.