Czy lekarz musi zawiadamiać policję o każdym gwałcie? RPO apeluje o jasne zasady dla medyków

Brakuje jasnych zasad zawiadamiania organów ścigania przez lekarzy o przestępstwie zgwałcenia. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o wytyczne, które określą sposób postępowania szpitali wobec ofiar i sprawców przemocy seksualnej.

Publikacja: 02.12.2025 15:22

Mateusz Mikowski

W tej sprawie prof. Marcin Wiącek skierował właśnie pismo do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, w którym wzywa do opracowania zasad i metodyki postępowania w zakresie lekarskiego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie zgwałcenia. Według rzecznika brak jasnych wytycznych w tej sprawie powoduje, że zarówno pacjent, jak i lekarz funkcjonują w stanie niepewności prawnej, co może zniechęcać osoby pokrzywdzone do szukania pomocy medycznej.

Tajemnica lekarska a zawiadomienie o przestępstwie. Co powinien zrobić lekarz?

Zgodnie z kodeksem karnym lekarze muszą zawiadamiać organy ścigania o podejrzeniu niektórych typów zgwałcenia niezależnie od woli pacjenta. Chodzi m.in. zgwałcenie zbiorowe (art. 197 § 3 pkt 1 k.k.), zgwałcenie w związku z wykorzystaniem bezradności osoby, jej choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego albo ograniczenia możliwości rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem (art. 198 k.k.), obcowanie płciowe lub wykonanie innych czynności seksualnych z osobą małoletnią poniżej lat 15 (art. 200 § 1 k.k.). Przy czym szpital publiczny ma obowiązek informować o każdym przypadku przemocy seksualnej, a prywatny gabinet nie. 

Co istotne – i na co wskazuje RPO – lekarz, który zorientuje się, że pacjent jest ofiarą albo sprawcą przemocy seksualnej, znajduje się w potrzasku dwóch wartości: poszanowania tajemnicy lekarskiej oraz obowiązku zawiadomienia o przestępstwie. Za ujawnienie tajemnicy lekarskiej grozi mu kara do dwóch lat więzienia, a za niezawiadomienie o przestępstwie – do trzech lat. Dodatkowo odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków grozi szefowi placówki publicznej, jeżeli zaniecha on zgłoszenia.

W konsekwencji ofiara przemocy seksualnej może być traktowana inaczej w zależności od tego, czy stać ją na prywatną opiekę medyczną, czy korzysta z publicznej ochrony zdrowia. szpital publiczny musi bowiem zawiadomić o zgwałceniu, nawet wbrew woli pacjenta, a gabinet prywatny nie, w większym stopniu szanując tajemnicę zawodową i autonomię pacjenta.

Zgłoszenie gwałtu wbrew woli osoby pokrzywdzonej. W szpitalu prywatnym inaczej niż w państwowym

Według Rzecznika, w sytuacji zgwałcenia w typie podstawowym i wykorzystania seksualnego przy nadużyciu stosunku zależności to pokrzywdzony powinien podjąć decyzję, czy zainicjować postępowanie karne, czy nie. - Powyższy wniosek wynika przede wszystkim z tego, jak dolegliwe i wtórnie wiktymizujące może być postępowanie karne dla ofiary przestępstwa, a jeśli ona lub on sam nie chce się w nie angażować, należy zostawić pewien margines swobody (i kontroli) nad podjęciem tej decyzji – twierdzi RPO.

Wskazuje też, że trudny do wykonania w praktyce jest obowiązek zabezpieczenia śladów przed przyjazdem policji. - Placówki nie mają ani narzędzi, ani uprawnień, by robić pełne zabezpieczenie materiału dowodowego. Oznacza to, że szpital musi zgłosić przestępstwo, ale nie ma możliwości prawidłowego zabezpieczenia dowodów, więc zanim policja przyjedzie to część materiału biologicznego może zostać utracona – zaznacza rzecznik.

W rezultacie prof. Wiącek wezwał do utworzenia jednolitych wytycznych dla lekarzy, które określą, jak postępować z ofiarą i z podejrzanym sprawcą przemocy seksualnej. Rzecznik postuluje też przyznanie prymatu obowiązkowi zawiadomienia o gwałcie nad tajemnicą lekarską, ujednolicenie zasad o zgłaszaniu tego typu przestępstw przez jednostki prywatne i państwowe oraz poszanowanie autonomii ofiary gwałtu tak, by mogła sama decydować, czy chce zainicjować postępowanie karne.

