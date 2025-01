Marszałek Hołownia wskazał datę wyborów prezydenckich. Oto kalendarz wyborczy

Wyznaczenie daty wyborów na 18 maja determinuje też inne ważne terminy wyborcze. Oto kalendarium tegorocznych wyborów prezydenckich:

Jeszcze w trakcie trwania kadencji Andrzeja Dudy Państwowa Komisja Wyborcza powinna podać wynik wyborów do publicznej wiadomości, po czym w ciągu 14 dni będzie można wnosić protesty przeciwko wyborowi prezydenta RP do Sądu Najwyższego - Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Po rozpoznaniu protestów i na podstawie sprawozdania z wyborów Państwowej Komisji Wyborczej, IKNiSP orzeka o ważności wyboru prezydenta RP. Ma na to 30 dni. W razie podjęcia uchwały stwierdzającej nieważność wyboru prezydenta przeprowadza się nowe wybory.

Przed tymi wyborami nasiliły się zastrzeżenia, zwłaszcza strony rządowej, co do prawnego umocowania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do orzekania o ważności (lub nie) wyborów, ze względu na to, że jej sędziowie zostali powołani za rządów PiS na nowych zasadach, ale Izba w tym składzie orzeka już od kilku lat o ważności wyborów nie tylko prezydenckich ale i parlamentarnych.