Dlaczego Krzysztof Stanowski w drugiej turze zaszkodzi Rafałowi Trzaskowskiemu?

To tyle w odniesieniu do szans Stanowskiego. Ale czy oznacza to, że jego udział w rozpoczętej kampanii będzie bez znaczenia? Nie. W pierwszej turze zaszkodzi Mentzenowi, w drugiej Rafałowi Trzaskowskiemu.

Ta pierwsza hipoteza jest dość oczywista i już o niej wspomniałem. Profil ideowy szefa Kanału Zero jest zbliżony do lidera Konfederacji i to pewnie jemu właśnie będzie odbierał najwięcej głosów. To mogą być 2–3 pkt proc., ale to właśnie one (plus poparcie odebrane przez Grzegorza Brauna czy Marka Jakubiaka) mogą zdecydować o spadnięciu Mentzena z podium i zastąpieniu go przez… Szymona Hołownię?

Ale dlaczego w drugiej turze szkodę miałby ponieść wiceszef PO? Z powodu poszerzenia przez Stanowskiego środowiska memetycznego szkodzącego Trzaskowskiemu.

Czym jest mem? Jak pisaliśmy wraz z prof. Markiem Kaczmarzykiem w książce „Homo Politicus Sapiens. Biologiczne aspekty politycznej gry”, mem to jednostka informacji kulturowej przekazywana pozagenetycznie (czyli poza zestawem dziedziczonym w procesie rozrodu), której posiadanie ma wpływ na wartość przystosowawczą jednostki. Oznacza to, że posiadacz memu będzie się zachowywał inaczej niż ktoś, kto go nie przyswoił. Jako przykłady memów podaliśmy melodie, obiegowe zwroty, dowcipy, opisy praw fizyki czy symbole religijne.

Co jednak ma to wspólnego z kampanią Trzaskowskiego i wpływem Stanowskiego? Otóż ten ostatni jest bardzo utalentowanym dziennikarzem, sprawnie poruszającym się w świecie mediów elektronicznych i ma dużą umiejętność ujmowania skomplikowanych rzeczy w zgrabne, dowcipne i przyciągające uwagę proste bon moty. Na pewno skorzysta z tych umiejętności w czasie kampanii i można się domyślać, że zdecydowana większość z nich będzie skierowana przeciwko kandydatowi KO. Oczywiście dostanie się pewnie też Karolowi Nawrockiemu, Hołowni czy Magdalenie Biejat oraz Adrianowi Zandbergowi, ale z analizy dotychczasowych wystąpień medialnych Stanowskiego można wnioskować, że ma szczególne upodobanie do atakowania hołubionego przez media głównego nurtu włodarza stolicy.