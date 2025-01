Prof. Antoni Dudek o Krzysztofie Stanowskim: Podpiszę się pod jego listą

Czytaj więcej Plus Minus Bogusław Chrabota: Krzysztof Stanowski kpi z demokracji, czerpiąc garściami z jej zalet Jak wiele ludzkiego szczęścia i nieszczęścia mogą przynieść wybory, widzieliśmy ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Jak wybór konkretnego człowieka może wpłynąć na los kraju i całych narodów. W polskich wyborach też chodzi o coś bardzo ważnego, nawet jeśli Krzysztof Stanowski to pomija.

Zdaniem politologa Stanowski może zebrać podpisy i mogą wówczas zacząć wyrastać lokalne grupy poparcia. – Ale też to wszystko może utknąć na kanale YouTube – zastrzega. – Zebranie 100 tys. podpisów jest nieporównywalnie trudniejsze, niż zdobycie lajków na portalach społecznościowych. Kandydaci często mylą klikalność i oglądalność ze skłonnością ludzi do głosowania. Część kandydatów nie rozumie, że to tak nie działa – dodaje.

Część wyborców będzie szukała alternatywy dla duopolu PO-PiS

Antoni Dudek zastrzega też, że samo zadawanie niewygodnych pytań nie jest niczym nadzwyczajnym. – Niewygodne pytania może zadać każdy, a Krzysztof Stanowski musi pokazać w kampanii coś ciekawego – ocenia. – Plusem jest to, że w TVP będzie miał bezpłatny czas antenowy. Również jeśli dojdzie do debaty, dostanie tam minutę na wypowiedź i będzie kilkanaście osób oprócz niego. On przecenia efekty swojego startu – twierdzi.

Jak twierdzi prof. Dudek, może być tak, że ludzie są zmęczeni duopolem KO-PiS i będą szukali alternatywy. – Jednak raczej będą wybierali Mentzena czy Hołownię – zastrzega. – Żeby mieć wpływ na wynik wyborów musiałby zająć trzecie miejsce. Tak zrobił Paweł Kukiz, ale on miał 20 proc. głosów. To dla Stanowskiego jest liczba nie do osiągnięcia – dodaje.

Zdaniem profesora najbliższe dwa tygodnie zdecydują o pozycji Stanowskiego. – Najpierw musi zarejestrować komitet, potem zebrać podpisy – przypomina. – Gdyby ich nie zebrał, to byłaby straszna klęska. Wydaje się jednak, że ma na to szansę. Ja, jako przeciwnik bezpośrednich wyborów, mogę zadeklarować, że podpisze się pod jego listą – zadeklarował.