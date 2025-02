Kongres Krzysztofa Stanowskiego w Atlas Arenie w Łodzi. Jaka była frekwencja?

- Stoję tutaj przed państwem, żeby uwypuklić tę wyborczą katastrofę. Nie stoję tutaj, by zostać prezydentem, bo nie mam ku temu kompetencji i doświadczenia. Nie jestem w stanie tego urzędu piastować z odpowiednią godnością i klasą. To zupełnie jak moi konkurenci, ale oni o tym nie wiedzą - powiedział. - Poza tym nie stać mnie, żeby być prezydentem, prezydent za mało zarabia – dodał. - Tak, będę kandydatem na prezydenta, ale nie dlatego, że chce być prezydentem. Od początku powtarzam i powtórzę też dziś – chcę zdobyć sto tysięcy podpisów, żeby od środka pokazać wam, jak wygląda kampania wyborcza. Chcę być kandydatem, żeby wystartować w debacie w Telewizji Polskiej w likwidacji. Chcę być kandydatem, by telewizja – zgodnie z prawem – wyemitowała materiały przygotowane przez mój komitet wyborczy. Chcę zrobić nawet serię programów, jakich nie zobaczycie nigdzie indziej – zaznaczył. - Chcę wam w krzywym zwierciadle pokazać, jak wygląda ten prezydencki wyścig, chcę być kamieniem w bucie innych kandydatów. A wy – osoby obywatelskie – musicie mi w tym pomóc – dodał.

Jak podkreślił kilka razy Stanowski, „chce być kandydatem na prezydenta i chce stu tysięcy podpisów, ale nie chce być prezydentem”.