Na co będą przeznaczone te pieniądze? Pierwszym obszarem będzie budowa infrastruktury ochrony ludności (m.in. budowa schronów), na którą pójdzie ok. 10 mld zł. Drugim – infrastruktura transportowa podwójnego przeznaczenia, czyli militarna i cywilna, m.in. budowa dróg, torów czy lądowisk. Tu także trafi 10 mld zł. Na cyberbezpieczeństwo zostaną skierowane ok. 2 mld zł, a na wsparcie spółek ok. 4 mld zł.

– Jednym z celów FBiO jest wsparcie finansowe przedsiębiorstw zbrojeniowych i przemysłu ciężkiego, m.in. hut. Będziemy mogli finansować zarówno podmioty prywatne, jak i spółki Skarbu Państwa. Pieniądze zostają w KPO, więc środki nie mogą być przekazane bezpośrednio na zakup uzbrojenia, ale na zwiększenie zdolności produkcyjnych jak najbardziej – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” wiceminister Jan Szyszko. – Na razie nie ma listy projektów i firm, które będą będą mogły skorzystać z tych środków. To uszczegółowimy jesienią. Środki powinny zostać rozdysponowane w 2026 r. – tłumaczy polityk.

Wydaje się, że skoro w ostatnich miesiącach państwo zaangażowało się m.in. w ratowanie Huty Częstochowa czy Rafako, to te spółki zapewne będą mogły złożyć wnioski o uzyskanie kredytu z FBiO.

Z kolei w środę w Brukseli przedstawiciele państw UE uzgodnili zasady, na jakich będzie można pożyczyć 150 mld euro z unijnego mechanizmu SAFE. Te środki mają zostać przeznaczone na zakup uzbrojenia przez państwa członkowskie. Jednak kupowany sprzęt musi spełniać odpowiednie kryteria – chodzi m.in. o to, że co najmniej 65 proc. komponentów kupowanego uzbrojenia musi być wyprodukowane w krajach UE bądź wskazanych krajach trzecich, jak np. Norwegia, Ukraina czy Wielka Brytania.

Inną ważną kwestią jest to, że projekty powinny zostać zakończone do 2030 r. Choć ten mechanizm ma promować wspólne zakupy co najmniej dwóch państw, to przez pierwsze 12 miesięcy będą możliwe tzw. monozakupy, czyli nabywanie danego sprzętu przez tylko jeden z krajów. Z polskiego punktu widzenia korzystne jest także to, że będzie można refinansować zawarte już kontrakty. W grę wchodzą np. systemy rozpoznawczo-uderzeniowe Gladius wytwarzane przez Grupę WB czy wozy zabezpieczenia technicznego armatohaubic K9, które produkuje Huta Stalowa Wola (PGZ).