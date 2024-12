Nadchodzi rewolucja w urzędowej korespondencji. Jak się do niej przygotować

Od 1 stycznia obowiązkiem stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych zostaną objęte także zawody zaufania publicznego, czyli: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, notariusze oraz rzecznicy patentowi.

Jak założyć i aktywować skrzynkę do e-doręczeń

Aby zacząć korzystać z tego systemu korespondencji cyfrowej, trzeba w pierwszej kolejności założyć adres oraz skrzynkę do e-Doręczeń. Można to zrobić poprzez stronę edoreczenia.gov.pl lub mObywatel.gov.pl w zakładce Twoje skrzynki.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, w pierwszym kroku należy wypełnić wniosek o adres oraz skrzynkę do e-Doręczeń. Po uzupełnieniu wymaganych danych wniosek musi być podpisany elektronicznie (profilem zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym). Jeżeli dokument został złożony prawidłowo, wtedy na adres mailowy podany we wniosku jest wysyłane potwierdzenie. Status wniosku jest cały czas widoczny w zakładce Zarządzaj adresami do e-Doręczeń po zalogowaniu się na edoreczenia.gov.pl.

Po uzyskaniu adresu doręczeń elektronicznych, czyli ADE, należy aktywować skrzynkę do e-Doręczeń. Po zalogowaniu się do serwisu oraz otwarciu zakładki Twoje skrzynki w menu bocznym trzeba kliknąć przycisk Aktywuj skrzynkę przy skrzynce, która ma być aktywowana. W następnym kroku należy podać adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia. Ostatnim etapem procesu jest finalna aktywacja skrzynki przyciskiem Aktywuj. Zaraz potem na adres mailowy podany do powiadomień przychodzi informacja, że skrzynka jest aktywna i można z niej korzystać.

Resort cyfryzacji zwraca uwagę, że po aktywowaniu usługi e-Doręczeń korespondencja wysyłana przez podmioty używające tego systemu trafia właśnie na osobistą skrzynkę do doręczeń elektronicznych.