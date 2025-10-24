Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Little Nightmares III”: Upiorny sen

„Little Nightmares III” to dziecięcy koszmar, który każdy chciałby śnić…

Publikacja: 24.10.2025 16:30

„Little Nightmares III”, prod. Supermassive Games, platf. PS4, PS5, PC, X1, XS, Switch

„Little Nightmares III”, prod. Supermassive Games, platf. PS4, PS5, PC, X1, XS, Switch

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

Autorzy dwóch poprzednich części „Little Nightmares” rozstali się z właścicielami praw do marki, firmą Bandai Namco. W efekcie trzecią odsłonę serii przygotowali zupełnie inni ludzie. Wydawałoby się, że spojrzą na temat z innej perspektywy i zmodyfikują model rozgrywki. Nic bardziej mylnego. „Little Nightmares III” to produkcja odtwórcza, co na szczęście nie oznacza „zła”.

Gracz po raz kolejny przenosi się do świata rodem z dziecięcego koszmaru. Przemierza go z duszą na ramieniu, gdyż jest to mroczne i niepokojące miejsce, pełne pułapek i dziwacznych zakątków. Dość powiedzieć, że czeka na niego między innymi upiorna nekropolia położona na pustyni, fabryka cukierków i ponury lunapark. Bohater i towarzysząca mu dziewczyna próbują znaleźć tam drogę prowadzącą do wyjścia – skaczą z jednej platformy na drugą, walczą z napotkanymi przeciwnikami oraz rozwiązują nieskomplikowane zagadki.

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Samotność Janosika. Biografia Marka Perepeczki”, Marek Szymański, wyd. Rebis
Plus Minus
„Samotność Janosika. Biografia Marka Perepeczki”: Mężczyzna na dwa tapczany
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
„Cronos: Nowy Świt”, prod. Bloober Team, platf. PS5, PC, X1, XS, Switch 2
Plus Minus
„Cronos: Nowy Świt”: Horror w Hucie im. Lenina
„Peacemaker” sezon 2, reż. James Gunn, dystr. HBO Max
Plus Minus
„Peacemaker”: Żarty się skończyły
„Potwór: Historia Eda Geina”, Max Winkler, Ian Brennan, dystr. Netflix
Plus Minus
„Potwór: Historia Eda Geina”: Pornografia śmierci
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
„Kontinental'25”, reż. Radu Jude, dystr. Aurora Films
Plus Minus
„Kontinental'25”: Mieć czy być
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie