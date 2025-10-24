Autorzy dwóch poprzednich części „Little Nightmares” rozstali się z właścicielami praw do marki, firmą Bandai Namco. W efekcie trzecią odsłonę serii przygotowali zupełnie inni ludzie. Wydawałoby się, że spojrzą na temat z innej perspektywy i zmodyfikują model rozgrywki. Nic bardziej mylnego. „Little Nightmares III” to produkcja odtwórcza, co na szczęście nie oznacza „zła”.

Gracz po raz kolejny przenosi się do świata rodem z dziecięcego koszmaru. Przemierza go z duszą na ramieniu, gdyż jest to mroczne i niepokojące miejsce, pełne pułapek i dziwacznych zakątków. Dość powiedzieć, że czeka na niego między innymi upiorna nekropolia położona na pustyni, fabryka cukierków i ponury lunapark. Bohater i towarzysząca mu dziewczyna próbują znaleźć tam drogę prowadzącą do wyjścia – skaczą z jednej platformy na drugą, walczą z napotkanymi przeciwnikami oraz rozwiązują nieskomplikowane zagadki.