Aktualizacja: 24.10.2025 16:54 Publikacja: 24.10.2025 16:30
„Little Nightmares III”, prod. Supermassive Games, platf. PS4, PS5, PC, X1, XS, Switch
Foto: mat.pras.
Autorzy dwóch poprzednich części „Little Nightmares” rozstali się z właścicielami praw do marki, firmą Bandai Namco. W efekcie trzecią odsłonę serii przygotowali zupełnie inni ludzie. Wydawałoby się, że spojrzą na temat z innej perspektywy i zmodyfikują model rozgrywki. Nic bardziej mylnego. „Little Nightmares III” to produkcja odtwórcza, co na szczęście nie oznacza „zła”.
Gracz po raz kolejny przenosi się do świata rodem z dziecięcego koszmaru. Przemierza go z duszą na ramieniu, gdyż jest to mroczne i niepokojące miejsce, pełne pułapek i dziwacznych zakątków. Dość powiedzieć, że czeka na niego między innymi upiorna nekropolia położona na pustyni, fabryka cukierków i ponury lunapark. Bohater i towarzysząca mu dziewczyna próbują znaleźć tam drogę prowadzącą do wyjścia – skaczą z jednej platformy na drugą, walczą z napotkanymi przeciwnikami oraz rozwiązują nieskomplikowane zagadki.
