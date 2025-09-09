To najmniejszy odsetek zwolenników rosyjskiej inwazji od początku wojny. W porównaniu z początkiem roku odsetek zwolenników wojny zmniejszył się o 4 punkty procentowe, a w stosunku do sierpnia 2024 roku – nawet o 13 punktów.

Wzrost poparcia dla negocjacji pokojowych

Rosnąca grupa, aż 66 proc. badanych, uważa, że należy podjąć negocjacje pokojowe z Kijowem. To wzrost w porównaniu do 61 proc. z początku roku i jedynie 50 proc. rok wcześniej.

Najwyższe dotąd poparcie dla wojny Centrum Lewady odnotowało w maju 2023 roku, kiedy Ukraina po raz pierwszy zaczęła atakować rosyjskie miasta dronami — wtedy zwolenników dalszej walki było 48 proc., a negocjacji – 45 proc.

Zmiana nastrojów społecznych i osobiste doświadczenia wojny

Od maja 2023 roku tzw. „partia wojny” - zwolennicy "specjalnej operacji wojskowej”, jak Rosja eufemistycznie nazywa swoją napaść - zmniejszyła się prawie dwukrotnie, a zwolenników pokoju jest obecnie półtora raza więcej.