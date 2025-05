Według rosyjskich obywateli minimum egzystencji czyli to za ile Rosjanin rzeczywiście jest w stanie, biorąc pod koszty życia i zakup tylko podstawowej żywności, przeżyć miesiąc w Rosji, wynosi 38,7 tys. rubli (1780 zł) na osobę, podczas gdy Rosstat szacuje tę kwotę na 17,7 tys. rubli (820 zł) miesięcznie. Jeśli poziom ubóstwa obliczymy według „granicy ubóstwa”, którą sami Rosjanie nazwali, to obejmie on co najmniej 22,8 proc. populacji – tyle według Rosstatu żyje osób z dochodami do 27 tysięcy rubli miesięcznie. Według oficjalnych statystyk, prawie połowa obywateli Rosji (47,2 proc.) ma miesięczny dochód mniejszy niż 45 tysięcy rubli (2082 zł), a i to uważa się w społeczeństwie za dane zawyżone.

Ubóstwo według Putina

Radykalna redukcja ubóstwa pojawiała się jako główny cel socjalny Putina, gdy rozpoczynał on każdą ze swoich swoją pięciu kadencji. W ciągu ostatnich 6 lat Putin obiecał zmniejszyć liczbę osób ubogich w kraju o połowę - do 6,6 proc.

Jednak mimo licznych rewizji metodologii obliczania dochodów Rosjan (zawsze w stronę bardziej satysfakcjonującą reżim) i liczby osób żyjących w ubóstwie, cel dyktatora nie został osiągnięty: w 2024 r. poziom ubóstwa przekroczył założony poziom, a w ciągu 6 lat plan Putina każdego roku okazywał się fiaskiem. Nie dotyczy to samego dyktatora i jego dworu, który rozbudowuje swoje ukryte za 6-metrowymi murami rezydencje i posiadłości.

Przed rozpoczęciem piątej kadencji Putin ponownie domagał się zmniejszenia ubóstwa, ale postawił sobie skromniejszy cel: 7 proc. do 2030 r. „Musimy położyć szczególny nacisk na zmniejszenie ubóstwa, zwłaszcza w przypadku rodzin wielodzietnych” – powiedział wtedy. Według jego planu do 2030 r. powinno ich pozostać w Rosji 12 proc.

Tym co udało się dyktatorowi osiągnąć przez pięć kadencji jest czołowe miejsce Rosji wśród państw o ogromnych przepaściach w dochodach bogaczy i biedaków. Do wojny Rosja była krajem o największej na świecie przepaści finansowej między biednymi a bogaczami. Według Narodowego Biura Badań Gospodarczych USA w 2019 r jeden procent najbogatszych Rosjan posiadał jedną czwartą narodowego dochodu. Była to kwota równa trzem czwartym ówczesnego PKB Rosji czyli równowartość 1,05 bln dolarów. Rosyjska statystyka danych o krezusach z rosyjskimi paszportami nie uwzględnia. Oligarchowie i ich rodziny w statystykach o różnicach w dochodach bogatych i biednych, nie istnieją.