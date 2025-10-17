W podsumowaniach 2000 r. płyta zdobyła najwyższe miejsca na liście najlepszych albumów 2000 r., a uzyskała też status platynowej za milion sprzedanych egzemplarzy (tylko w Ameryce). Płytę wylansowały hity „Bag Lady”, „Didn't Cha Know” i „Cleva”.

Erykah Badu dwa razy w Gdyni

W wywiadzie dla „The New York Times” Badu ujawniła, że tytuł „Mama's Gun” jest metaforą jej opiekuńczości wobec syna Sevena: „Nie ma lepszej ochrony niż słowa mamy. Ten album jest bronią: użyj słów, uczuć, aby rozwiązać problemy”.

Erykah Badu występuje na tournée w najbardziej prestiżowych miejscach. 3 października zaczęła w legendarnym Hollywood Bowl w Los Angeles. W Europie zaplanowała Royal Albert Hall w Londynie, Zenith w Paryżu, Santa Cecilia w Rzymie. Na krótkiej liście znalazła się Polsat Plus Arena z datami 31 października i 2 listopada. To ogromne wyróżnienie dla polskich fanów.

Badu zdobyła 5 nagród Grammy, ale dziś dorobek artystki wykracza poza muzykę – obejmuje film, modę i nowe technologie. Jej wpływ na modę został uhonorowany nagrodą CFDA Fashion Icon Award 2024. Uruchomiła BaduWorldMarket.com, swój autorski sklep internetowy. Jest ważną postacią kultury afroamerykańskiej i czarnego feminizmu.