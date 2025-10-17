Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Erykah Badu, królowa neo-soulu zaśpiewa w Gdyni dwa razy

Gwiazda ogłosiła spektakularne obchody 25. rocznicy swojego przełomowego, drugiego albumu studyjnego „Mama’s Gun”. 31 października i 2 listopada wystąpi w Gdyni.

Publikacja: 17.10.2025 11:43

Erykah Badu, królowa neo-soulu zaśpiewa w Gdyni dwa razy

Foto: EPA/CAROLINE BREHMAN

Jacek Cieślak

Tournée nosi spektakularny tytuł „The Return of Automatic Slim Tour: Erykah Badu Mama’s Gun ’25”, ale też jest co świętować.

Reklama
Reklama

Wydany w 2000 r. album „Mama’s Gun” ugruntował pozycję Badu jako jednej z najbardziej innowacyjnych i wpływowych artystek swojego pokolenia. Połączenie neo-soulu, hip-hopu i jazzu – w zestawieniu z charakterystycznym śpiewem i znaczącymi tekstami, przyniosło Badu uznanie krytyków, sukces komercyjny i zainspirowało niezliczonych artystów w kolejnych latach.

Erykah Badu, gwiazda neo-soulu

Drugi album studyjny Erykah Badu został wydany 18 listopada 2000 r. nakładem legendarnej wytwórni Motown Records.

Po wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego „Baduizm” (1997) i po urodzeniu syna, którego ojcem jest wykwintny raper André 3000 (OutKast) – przeżywała blokadę twórczą. Zaczęła pisać i nagrywać „Mama's Gun” w 1999 r. z rewelacyjnymi muzykami. To perkusista Ahmir „Questlove” Thompson, basista Pino Palladino, pianista James Poyser i trębacz Roy Hargrove. Ponieważ muzycy jednocześnie współtworzyli albumy nagrane przez D'Angelo, Commona i Bilala – nazwali się Soulquarians.

Reklama
Reklama

W podsumowaniach 2000 r. płyta zdobyła najwyższe miejsca na liście najlepszych albumów 2000 r., a uzyskała też status platynowej za milion sprzedanych egzemplarzy (tylko w Ameryce). Płytę wylansowały hity „Bag Lady”, „Didn't Cha Know” i „Cleva”.

Nie ma lepszej ochrony niż słowa mamy. Album „Mama's Gun" jest bronią: użyj słów, uczuć, aby rozwiązać problemy

Erykah Badu

Erykah Badu dwa razy w Gdyni

W wywiadzie dla „The New York Times” Badu ujawniła, że tytuł „Mama's Gun” jest metaforą jej opiekuńczości wobec syna Sevena: „Nie ma lepszej ochrony niż słowa mamy. Ten album jest bronią: użyj słów, uczuć, aby rozwiązać problemy”.

Erykah Badu występuje na tournée w najbardziej prestiżowych miejscach. 3 października zaczęła w legendarnym Hollywood Bowl w Los Angeles. W Europie zaplanowała Royal Albert Hall w Londynie, Zenith w Paryżu, Santa Cecilia w Rzymie. Na krótkiej liście znalazła się Polsat Plus Arena z datami 31 października i 2 listopada. To ogromne wyróżnienie dla polskich fanów.

Czytaj więcej

Eric Clapton
Muzyka popularna
Eric Clapton 29 kwietnia 2026 zagra w Krakowie

Badu zdobyła 5 nagród Grammy, ale dziś dorobek artystki wykracza poza muzykę – obejmuje film, modę i nowe technologie. Jej wpływ na modę został uhonorowany nagrodą CFDA Fashion Icon Award 2024. Uruchomiła BaduWorldMarket.com, swój autorski sklep internetowy. Jest ważną postacią kultury afroamerykańskiej i czarnego feminizmu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska pomorskie Gdynia

Tournée nosi spektakularny tytuł „The Return of Automatic Slim Tour: Erykah Badu Mama’s Gun ’25”, ale też jest co świętować.

Wydany w 2000 r. album „Mama’s Gun” ugruntował pozycję Badu jako jednej z najbardziej innowacyjnych i wpływowych artystek swojego pokolenia. Połączenie neo-soulu, hip-hopu i jazzu – w zestawieniu z charakterystycznym śpiewem i znaczącymi tekstami, przyniosło Badu uznanie krytyków, sukces komercyjny i zainspirowało niezliczonych artystów w kolejnych latach.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ace Frehley, współzałożyciel Kiss, który „robił dym na scenie", nie żyje
Muzyka popularna
Ace Frehley, współzałożyciel Kiss, który „robił dym na scenie", nie żyje
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Grzegorz Turnau
Muzyka popularna
Grzegorz Turnau: Unikam roli kustosza własnego muzeum
Eric Clapton
Muzyka popularna
Eric Clapton 29 kwietnia 2026 zagra w Krakowie
The Rolling Stones
Muzyka popularna
Sensacyjne oświadczenie Stonesów. Odwołali tournée i nagrali nowy album
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Tomasz Lada, pisarz, redaktor, krytyk
Muzyka popularna
Agenci służb, piraci, famme fatale i wielcy naiwni lat 90-tych
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie