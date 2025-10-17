Aktualizacja: 17.10.2025 12:56 Publikacja: 17.10.2025 11:43
Foto: EPA/CAROLINE BREHMAN
Tournée nosi spektakularny tytuł „The Return of Automatic Slim Tour: Erykah Badu Mama’s Gun ’25”, ale też jest co świętować.
Wydany w 2000 r. album „Mama’s Gun” ugruntował pozycję Badu jako jednej z najbardziej innowacyjnych i wpływowych artystek swojego pokolenia. Połączenie neo-soulu, hip-hopu i jazzu – w zestawieniu z charakterystycznym śpiewem i znaczącymi tekstami, przyniosło Badu uznanie krytyków, sukces komercyjny i zainspirowało niezliczonych artystów w kolejnych latach.
Drugi album studyjny Erykah Badu został wydany 18 listopada 2000 r. nakładem legendarnej wytwórni Motown Records.
Po wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego „Baduizm” (1997) i po urodzeniu syna, którego ojcem jest wykwintny raper André 3000 (OutKast) – przeżywała blokadę twórczą. Zaczęła pisać i nagrywać „Mama's Gun” w 1999 r. z rewelacyjnymi muzykami. To perkusista Ahmir „Questlove” Thompson, basista Pino Palladino, pianista James Poyser i trębacz Roy Hargrove. Ponieważ muzycy jednocześnie współtworzyli albumy nagrane przez D'Angelo, Commona i Bilala – nazwali się Soulquarians.
W podsumowaniach 2000 r. płyta zdobyła najwyższe miejsca na liście najlepszych albumów 2000 r., a uzyskała też status platynowej za milion sprzedanych egzemplarzy (tylko w Ameryce). Płytę wylansowały hity „Bag Lady”, „Didn't Cha Know” i „Cleva”.
Erykah Badu
W wywiadzie dla „The New York Times” Badu ujawniła, że tytuł „Mama's Gun” jest metaforą jej opiekuńczości wobec syna Sevena: „Nie ma lepszej ochrony niż słowa mamy. Ten album jest bronią: użyj słów, uczuć, aby rozwiązać problemy”.
Erykah Badu występuje na tournée w najbardziej prestiżowych miejscach. 3 października zaczęła w legendarnym Hollywood Bowl w Los Angeles. W Europie zaplanowała Royal Albert Hall w Londynie, Zenith w Paryżu, Santa Cecilia w Rzymie. Na krótkiej liście znalazła się Polsat Plus Arena z datami 31 października i 2 listopada. To ogromne wyróżnienie dla polskich fanów.
Czytaj więcej
Eric Clapton, legenda gitary, ogłosił serię koncertów w Europie zaplanowanych na 2026 rok. W rama...
Badu zdobyła 5 nagród Grammy, ale dziś dorobek artystki wykracza poza muzykę – obejmuje film, modę i nowe technologie. Jej wpływ na modę został uhonorowany nagrodą CFDA Fashion Icon Award 2024. Uruchomiła BaduWorldMarket.com, swój autorski sklep internetowy. Jest ważną postacią kultury afroamerykańskiej i czarnego feminizmu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tournée nosi spektakularny tytuł „The Return of Automatic Slim Tour: Erykah Badu Mama’s Gun ’25”, ale też jest co świętować.
Wydany w 2000 r. album „Mama’s Gun” ugruntował pozycję Badu jako jednej z najbardziej innowacyjnych i wpływowych artystek swojego pokolenia. Połączenie neo-soulu, hip-hopu i jazzu – w zestawieniu z charakterystycznym śpiewem i znaczącymi tekstami, przyniosło Badu uznanie krytyków, sukces komercyjny i zainspirowało niezliczonych artystów w kolejnych latach.
Legenda rocka, pierwszy gitarzysta Kiss, zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas upadku w swoim studiu nagra...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Wiem, że to nie są czasy „albumowe”, streaming ten porządek naruszył, ale ciągle przywiązuję wagę do spójności m...
Eric Clapton, legenda gitary, ogłosił serię koncertów w Europie zaplanowanych na 2026 rok. W ramach trasy artyst...
Wszystkich fanów zaskoczyła informacja o odwołaniu tournée The Rolling Stones po Europie, gdy pojawiły się już p...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
„Wszystko jak leci. Polski pop 1990-2000” Tomasza Lady przypomina zapomniane kulisy kształtowania się polskiego...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas