21-22 października br. odbędzie się XIII edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG

Aktualizacja: 17.10.2025 12:56 Publikacja: 17.10.2025 12:36
Pierwszy dzień Kongresu wypełnią trzy bloki dyskusyjne: perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, narzędzia wspierające CFO, najważniejsze zmiany w otoczeniu CFO. Pierwsza część to dyskusja panelowa, która będzie koncentrować się na takich obszarach, jak: zmiany globalne i ich wpływ na polską gospodarkę, sytuacja makroekonomiczna i prognozy na przyszłość oraz implikacje dla polskiego rynku kapitałowego.
Chociaż Polska jest krajem frontowym, ostatnie lata okazały się dla polskiego rynku kapitałowego okresem giełdowej hossy. Tylko w tym roku indeks WIG20 zyskał blisko 31 proc., a WIG ponad 36 proc., pokonując przy tym symboliczny pułap 100 tys. punktów. We pierwszym półroczu tego roku obroty akcjami na Głównym Rynku GPW osiągnęły poziom 252 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 48 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Te dane pokazują, że Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Ci ostatni odpowiadają za 70 proc. obrotu akcjami na GPW. Warto pamiętać, że po wojnie nastąpi odbudowa Ukrainy, a proces ten będzie wymagała znaczących nakładów finansowych, co może okazać się impulsem do dalszego rozwoju rynku kapitałowego. KDPW już przygotowuje się do tego procesu, czego wyrazem jest m.in. podpisanie umowy z National Depository of Ukraine, na mocy której utworzone zostało bezpośrednie połączenie operacyjne z rynkiem ukraińskim. Umowa otwiera drogę do emisji obligacji komunalnych przez ukraińskie samorządy na rynkach międzynarodowych – mówi Marcin Truchanowicz, Członek Zarządu KDPW i KDPW_CCP.
W obliczu różnego rodzaju globalnych turbulencji, polskie firmy muszą z większą uwagą budować swoją odporność. Jej ważnym elementem jest troska o płynność finansową i monitoring kontrahentów pod kątem ryzyka współpracy w wiarygodnych źródłach takich jak baza BIK czy BIG InfoMonitor. Niewypłacalność kontrahenta dla niejednej firmy może oznaczać utratę płynności a nawet bankructwo. O tym jak wysokie jest ryzyko trafienia na firmę, która ma już problemy finansowe świadczą dane zgromadzone w naszych bazach. Średnio na jednego przedsiębiorcę przypada coraz wyższa pula zaległości zaraportowanych przez kontrahentów i instytucje finansowe. Obecnie na jednej firmie ciąży już 145 tys. zł zaległych długów. W sumie łączne zaległości przedsiębiorstw wynoszą już ponad 45 mld zł. To utwierdza w przekonaniu, że ostrożność w wyborze partnerów biznesowych oraz umiejętność dbania o własną odporność i bezpieczeństwo finansowe mogą okazać się kluczowe dla utrzymania trwałego rozwoju i konkurencyjności na rynku – mówi dr hab. Waldemar Rogowski, Główny Analityk, Grupy BIK.
Pozostałe dwie części podzielone będą na kilka mniejszych rozmów eksperckich. Podczas pierwszej z nich, zatytułowanej „Transformacja AI. Jak sfinansować wdrożenie AI w Twojej firmie”, będzie mowa o wyzwaniach związanych z wdrażaniem AI, finansowaniu tych wdrożeń i mapie narzędzi finansowania oraz wpływie AI na innowacyjność firm.
Z naszego badania wśród firm korzystających z AI w działalności badawczo-rozwojowej jasno wynika, że największe wyzwania zaczynają się tam, gdzie kończą się proste wdrożenia. Gotowe narzędzia licencyjne są dostępne i niedrogie, ale gdy w grę wchodzą bardziej zaawansowane, autorskie rozwiązania, pojawia się bariera kosztów. Chodzi przede wszystkim o wydatki na specjalistów, szkolenia, infrastrukturę i licencje. Choć są możliwości wsparcia - jak dotacje czy ulga B+R - wiele firm nie ma przestrzeni ani zasobów, by z nich realnie skorzystać – mówi Piotr Frankowski Dyrektor Zarządzający, Ayming Polska.
Druga dyskusja będzie dotyczyć drogi do nowoczesnej konsolidacji i raportowania. Uczestnicy dowiedzą się m.in. kiedy pojawia się potrzeba systemu do konsolidacji, gdzie szukać przewag i zwrotu z inwestycji oraz o praktycznych wskazówkach, czym się sugerować przy wyborze rozwiązań.
Kolejna debata zostanie poświęcona KSeF. W tej części będzie mowa o właściwym przygotowaniu systemów, przełożeniu XML na zyski oraz KSeF-ie jako części unijnej agendy ViDA.
Podczas następnej dyskusji panelowej poruszone będą kwestie automatyzacji w procesie raportowania ESG z uwzględnieniem AI. Będzie mowa m.in o roli zintegrowanych systemów w raportowaniu ESG, kierunkach automatyzacji prac oraz korzyściach i problemach z implementacji AI w raportowaniu ESG.
Raportowanie ESG staje się realnym elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, a po raz pierwszy system raportowy zyskuje znaczenie porównywalne z systemami transakcyjnymi. Skuteczne raportowanie ESG wymaga spójnego i holistycznego podejścia – od ładu organizacyjnego i strategii, po kontrolę oraz odpowiedzialność. W obliczu rosnącej liczby źródeł informacji kluczowe staje się wykorzystanie odpowiednich narzędzi informatycznych. Przedsiębiorstwa powinny stawiać na rozwiązania, które integrują dane, automatyzują całościowe procesy i wspierają zgodność z nowymi regulacjami – mówi Adam Dobek, Dział Rozwoju Produktów App Trend, System Consolia ESG Processing & Reporting Platform.
Drugi blok zamknie debata zatytułowana „Raportowanie ESG a dojrzałość zarządcza organizacji”, podczas której omówione zostaną takie zagadnienia, jak: największe problemy w systemie raportowania i kontroli wewnętrznej firm; kiedy biegły może podważyć analizę podwójnej istotności lub dane w obszarze Taksonomii środowiskowej; uproszczenia w raportowaniu czy greenwashing.
Po krótkiej przerwie rozpocznie się panel dotyczący łagodzenia skutków cyberincydentów poprzez transfer ryzyka. W trakcie tej dyskusji będzie mowa o reakcyjnej i proakcyjnej roli ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem cyber, cyberincydentach w kontekście AI oraz jak może pomóc polisa w sytuacji ataku cyber.
Następnie przybliżona zostanie tematyka zatytułowana „Next-gen capital strategies”. Poruszone zostaną takie tematy, jak: diversifying corporate financing across borders, available funding, eligibility criteria. Debata będzie prowadzona w języku angielskim.
Kolejną kwestią, nad którą pochylą się eksperci, będzie monitoring podatkowy 24/7. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o najważniejszych trendach i ryzykach związanych z kontrolami podatkowymi, sposobach przygotowania się na systemowe zmiany w kontrolach organów podatkowych oraz mechanizmach zwiększających bezpieczeństwo podatkowe spółek i ich przedstawicieli.
Kolejna sesja dotyczyć będzie ulg podatkowych jako narzędzia konkurencyjności, począwszy od konkurencyjności na rynku w kontekście systemu ulg podatkowych, poprzez nieoczywiste formy oszczędności podatkowych, na skali oszczędności kończąc.
Trzeci blok tematyczny zamknie debata zatytułowana „Zmiany w zarządzaniu informacją poufną”. Eksperci opowiedzą o procesach wieloetapowych i opóźnianiu publikacji informacji poufnej, transakcjach w okresach zamkniętych oraz sankcjach i procedurach minimalizacji ryzyka.
Zmiany wchodzące w życie od czerwca 2026 roku w rozporządzeniu MAR przyniosą realne złagodzenie części obowiązków informacyjnych - emitent będzie zobowiązany ujawniać wyłącznie końcowy etap procesów rozciągniętych w czasie, a nie każdy etap pośredni. Dodatkowo zaostrzona zostanie przesłanka opóźnienia publikacji informacji - nie będzie już wystarczające, by opóźnienie „prawdopodobnie nie wprowadziło w błąd”, lecz informacja musi być spójna z ostatnim komunikatem spółki. Te korekty wymagają od organizacji uważnej rewizji procedur compliance i szybkiego dostosowania ram decyzyjnych – mówi Łukasz Świątek, Adwokat | Starszy Prawnik w act legal Poland.
Dzień uwieńczy Wieczorna Gala, której Gościnią Specjalną będzie Otylia Jędrzejczak - wielokrotna mistrzyni olimpijska, prezeska Polskiego Związku Pływackiego. W trakcie części wieczornej odbędzie się również turniej gier - rachunek prawdopodobieństwa w praktyce.
Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m. in zagadnień takich, jak:
· Odpowiedzialność członków zarządu - obowiązki, ryzyka i konsekwencje prawne. Co mówią dane?
· KSeF: compliance to tylko próg wejścia - jak odblokować prawdziwą przewagę kosztową?
· Workflow i ślad rewizyjny w tworzeniu raportów ESG
· Finansowanie rozwoju poprzez emisje akcji bez prospektu
· Next-gen capital strategies
Dwudniowe spotkanie zamknie dyskusja panelowa pt. „Najważniejsze wyzwania stojące przed CFO”, podczas której omówione zostaną zmiany w rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych oraz zakres uproszczeń ESRS. Eksperci odpowiedzą również na pytania uczestników.
Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, Grant Thornton jako Partner Strategiczny, APP TREND - Consolia, Editel Polska, IBI Investment House Polska jako Partnerzy Główni, act Legal, Ayming, Biuro Informacji Kredytowej (BIK), Incube, International Risk & Corporate Advisory (IRCA), MDDP, Olesiński i Wspólnicy, Grupa Oryx jako Partnerzy Wspierający, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny.
Szczegółowe informacje dotyczące XIII Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG są dostępne na stronie:
https://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/xiii-kongres-cfo-spolek-gieldowych-seg
