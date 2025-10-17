21-22 października br. odbędzie się XIII edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG

Pierwszy dzień Kongresu wypełnią trzy bloki dyskusyjne: perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, narzędzia wspierające CFO, najważniejsze zmiany w otoczeniu CFO. Pierwsza część to dyskusja panelowa, która będzie koncentrować się na takich obszarach, jak: zmiany globalne i ich wpływ na polską gospodarkę, sytuacja makroekonomiczna i prognozy na przyszłość oraz implikacje dla polskiego rynku kapitałowego.

Chociaż Polska jest krajem frontowym, ostatnie lata okazały się dla polskiego rynku kapitałowego okresem giełdowej hossy. Tylko w tym roku indeks WIG20 zyskał blisko 31 proc., a WIG ponad 36 proc., pokonując przy tym symboliczny pułap 100 tys. punktów. We pierwszym półroczu tego roku obroty akcjami na Głównym Rynku GPW osiągnęły poziom 252 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 48 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Te dane pokazują, że Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Ci ostatni odpowiadają za 70 proc. obrotu akcjami na GPW. Warto pamiętać, że po wojnie nastąpi odbudowa Ukrainy, a proces ten będzie wymagała znaczących nakładów finansowych, co może okazać się impulsem do dalszego rozwoju rynku kapitałowego. KDPW już przygotowuje się do tego procesu, czego wyrazem jest m.in. podpisanie umowy z National Depository of Ukraine, na mocy której utworzone zostało bezpośrednie połączenie operacyjne z rynkiem ukraińskim. Umowa otwiera drogę do emisji obligacji komunalnych przez ukraińskie samorządy na rynkach międzynarodowych – mówi Marcin Truchanowicz, Członek Zarządu KDPW i KDPW_CCP.

W obliczu różnego rodzaju globalnych turbulencji, polskie firmy muszą z większą uwagą budować swoją odporność. Jej ważnym elementem jest troska o płynność finansową i monitoring kontrahentów pod kątem ryzyka współpracy w wiarygodnych źródłach takich jak baza BIK czy BIG InfoMonitor. Niewypłacalność kontrahenta dla niejednej firmy może oznaczać utratę płynności a nawet bankructwo. O tym jak wysokie jest ryzyko trafienia na firmę, która ma już problemy finansowe świadczą dane zgromadzone w naszych bazach. Średnio na jednego przedsiębiorcę przypada coraz wyższa pula zaległości zaraportowanych przez kontrahentów i instytucje finansowe. Obecnie na jednej firmie ciąży już 145 tys. zł zaległych długów. W sumie łączne zaległości przedsiębiorstw wynoszą już ponad 45 mld zł. To utwierdza w przekonaniu, że ostrożność w wyborze partnerów biznesowych oraz umiejętność dbania o własną odporność i bezpieczeństwo finansowe mogą okazać się kluczowe dla utrzymania trwałego rozwoju i konkurencyjności na rynku – mówi dr hab. Waldemar Rogowski, Główny Analityk, Grupy BIK.

Pozostałe dwie części podzielone będą na kilka mniejszych rozmów eksperckich. Podczas pierwszej z nich, zatytułowanej „Transformacja AI. Jak sfinansować wdrożenie AI w Twojej firmie”, będzie mowa o wyzwaniach związanych z wdrażaniem AI, finansowaniu tych wdrożeń i mapie narzędzi finansowania oraz wpływie AI na innowacyjność firm.

Z naszego badania wśród firm korzystających z AI w działalności badawczo-rozwojowej jasno wynika, że największe wyzwania zaczynają się tam, gdzie kończą się proste wdrożenia. Gotowe narzędzia licencyjne są dostępne i niedrogie, ale gdy w grę wchodzą bardziej zaawansowane, autorskie rozwiązania, pojawia się bariera kosztów. Chodzi przede wszystkim o wydatki na specjalistów, szkolenia, infrastrukturę i licencje. Choć są możliwości wsparcia - jak dotacje czy ulga B+R - wiele firm nie ma przestrzeni ani zasobów, by z nich realnie skorzystać – mówi Piotr Frankowski Dyrektor Zarządzający, Ayming Polska.