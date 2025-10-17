Z opublikowanego 15 października sondażu OGB wynika, że choć wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska (34,05 proc. poparcia, 193 mandaty), która wyprzedziłaby PiS (27,91 proc., 162 mandaty), a także Konfederację (16,43 proc., 81 mandatów) i Konfederację Korony Polskiej (7,1 proc., 24 mandaty), a pozostałe partie – a więc wszyscy dzisiejsi koalicjanci KO, znalazłyby się poniżej progu wyborczego.

W ostatnim czasie koalicją rządzącą wstrząsnęły turbulencje, do jakich doszło w Polsce 2050. Po przegranych przez kandydata koalicji rządzącej Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich lider Polski 2050, Szymon Hołownia, jak ujawniły media, spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana, co wzbudziło wątpliwości co do lojalności Hołowni wobec koalicji (on sam zapewniał, że spotyka się ze wszystkimi najważniejszymi aktorami na scenie politycznej jako marszałek Sejmu). Hołownia twierdził też, że osoby z kręgu koalicji rządzącej namawiały go do działań noszących znamiona zamachu stanu – choć, jak precyzował później, nie miał na myśli prawnego znaczenia tego określenia. Chodziło o naciski, jakie miały być wywierane na Hołownię, by ten opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego z powodu wątpliwości co do prawidłowości liczenia głosów w wyborach.

Hołownia 27 września, po posiedzeniu Rady Krajowej Partii ogłosił, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję na stanowisku jej przewodniczącego (partia wybierze nowego lidera w styczniu). Dzień później przyznał, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ – wybranie go na to stanowisko oznaczałoby odejście z polskiej polityki na co najmniej pięć lat.

Potencjalna następczyni Hołowni na stanowisku lidera partii, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jest zwolenniczką bardziej asertywnej polityki wobec koalicjantów. Pojawiły się spekulacje, że Polska 2050, kierowana przez nią, mogłaby nawet wyjść z rządu pozostając jednak jego parlamentarnym zapleczem.