Joe Biden pobił rekord Baracka Obamy. Kogo ułaskawił odchodzący prezydent USA?

Kończący urzędowanie prezydent USA Joe Biden skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i złagodził wyroki dotyczące 1500 osób, odbywających karę pozbawienia wolności w aresztach domowych. Ułaskawił także 39 osób skazanych za przestępstwa bez użycia przemocy - podała agencja AP. Prezydent zapowiedział, że w nadchodzących tygodniach będzie kontynuował przegląd petycji o ułaskawienie. To największy taki akt łaski podjęty w ciągu jednego dnia - zauważa agencja.

Są też naciski na Bidena, by ułaskawił zapobiegawczo osoby obecnie nieoskarżone o nic ani nieskazane, ale które mogą stać się celem prześladowań i dochodzeń, gdy Donald Trump dojdzie do władzy. Do tej grupy zalicza się na przykład Anthony’ego Fauciego, eksperta ds. pandemii, który promował niepopierane przez Trumpa środki ostrożności w czasie pandemii Covid-19, czy byłą republikańską kongresmankę Liz Cheney, która głosowała za impeachmentem Trumpa i stała się zagorzałym krytykiem Trumpa, bo jej zdaniem stanowi on zagrożenie dla amerykańskiej demokracji i nie szanuje prawa zapisanego w konstytucji.

Donald Trump nie kryje niechęci do osób, które go krytykują. Tydzień temu w wywiadzie na kanale NBC stwierdził, że kongresmeni, którzy prowadzili dochodzenie w sprawie ataku na Kapitol, „dopuścili się przestępstwa i powinni iść do więzienia”. Niepokój, że może dojść do odwetu ze strony nowej administracji, wzrósł po tym, jak ze stanowiska szefa FBI zrezygnował Christopher Wray, otwierając drogę na tą pozycję kandydatowi Donalda Trumpa Kashowi Patelowi, autorowi listy „60 wrogów” oraz książki, w której obiecuje dążyć do zemsty na krytykach prezydenta elekta. Wendetę zapowiada również kandydatka Trumpa na prokuratora generalnego Pam Bondi. – Prokuratorzy będą ścigani – mówi.

Na razie jednak nie wiadomo, czy dojdzie do tych ułaskawień, tym bardziej że wielu ekspertów prawnych oraz demokratów sceptycznie się do nich odnosi, m.in. dlatego, że ułaskawienie tych osób oznaczałoby prawnie to, że złamali prawo, oraz ustanowiłoby niewygodny precedens. Tymczasem Donald Trump, który jeszcze nie zaczął drugiej kadencji, już kilkakrotnie wspomniał, że w pierwszym dniu urzędowania oprócz rozpoczęcia masowej deportacji nielegalnych imigrantów ułaskawi skazanych uczestników ataku na Kapitol. 6 stycznia 2021 r. próbowali zapobiec zatwierdzeniu zwycięstwa w wyborach Joe Bidena, a przy tym zdemolowali siedzibę ustawodawczą w Waszyngtonie. Pięć osób zginęło tego dnia, a dziesiątki zostały ranne.

– Większość z nich nie powinna być w więzieniu, a tymczasem tyle się już wycierpiała – powiedział Trump w wywiadzie dla magazynu „Time”.