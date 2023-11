USA: Krótka kariera kongresmena George’a Santosa

Najbardziej jednak pogrążają go nadużycia finansowe dotyczące funduszy wyborczych. Santos usłyszał już 23 federalne zarzuty kryminalne. Prokuratura zarzuca mu m.in., że z karty kredytowej jednego z donorów przetransferował 11 tys. dol. na swoje konto bankowe oraz podszywając się pod nieistniejącą organizację non profit wyłudził 50 tys. dol. od dwóch innych donorów, a fundusze te przeznaczył na zakupy markowych produktów i spłatę długów.

Usunięcie kongresmena to bardzo rzadko stosowana procedura. Do tej pory los ten spotkał dopiero pięciu członków Kongresu. Potrzeba do niej głosów dwóch trzecich Kongresu. Głosowanie nad losem Santosa może się odbyć pod koniec listopada. Przetrwał już wcześniejsze próby usunięcia go, ale za każdym razem brakowało głosów do podjęcia konkretnych kroków wobec niego. Jednak po opublikowaniu raportu komentatorzy twierdzą, że nastawienie członków Kongresu do Santosa diametralnie się zmieniło.