Aktualizacja: 08.10.2025 15:39 Publikacja: 08.10.2025 15:19
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Foto: PAP/Leszek Szymański
Chodzi o głośną nowelizację, która przewiduje m.in. odstępstwo od losowego przydziału spraw sędziom, a także ogranicza referaty sędziów będących członkami komisji kodyfikacyjnych do symbolicznych 5-15 proc.
Artykuł jest aktualizowany.
