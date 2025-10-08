Rzeczpospolita
Konstytucjonalista: Minister Waldemar Żurek ostentacyjnie łamie prawo

Minister stawia się w roli takiej sprawczej, demiurgicznej, wobec władzy sądowniczej, a konstytucja nie przewiduje dla niego żadnej roli - stwierdził prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja: 08.10.2025 11:30

Konstytucjonalista: Minister Waldemar Żurek ostentacyjnie łamie prawo

Warszawa, 04.10.2025. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po briefingu prasowym, po spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Foto: Paweł Supernak/PAP

Jan Skoumal

– Praworządność polega na tym, że prawo rządzi rządem, a nie odwrotnie. Tymczasem teraz premier mówi „prawo, tak jak my je rozumiemy”, to znaczy, że rozumie praworządność w ten sposób, że rząd rządzi prawem. No to to z praworządnością nie ma nic wspólnego – stwierdził prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, podczas rozmowy w Radiu Plus.

Odniósł się w ten sposób do rozporządzenia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, zakładającego ograniczenia w losowym przydzielaniu sędziów do spraw. 

Rozporządzenie zakłada, że „w wyjątkowych przypadkach” możliwe jest pominięcie losowania całego składu rozpatrującego daną sprawę  – zamiast tego losowany ma być tylko sędzia referent, a pozostali sędziowie (np. dwóch w przypadku trzyosobowego składu) dobierani mają być ręcznie przez przewodniczącego wydziału. Problem w tym, że – jak wskazywał m.in. adwokat Andrzej Zwara – rozporządzenie to sprzeczne jest z ustawą, przewidującą losowanie wszystkich sędziów.

– Wyznaczenie sędziów z pominięciem systemu losowania będzie nieprawidłowe. Mamy tu do czynienia z pozaustawową próbą zmiany przepisów o losowym wyznaczaniu składów i moim zdaniem z tego powodu ten przepis jest niekonstytucyjny – mówił „Rzeczpospolitej” mec. Zwara. Jak zaznaczył, niekonstytucyjność ta dawałaby podstawy do późniejszego kwestionowania wyroków. Przekonany o tym, że pełnomocnicy będą wykorzystywać fakt wadliwego wyznaczenia składów sędziowskich w tym celu, jest m.in. sędzia Piotr Mgłosiek z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.

Prof. Ryszard Piotrowski o rozporządzeniu ministra Waldemara Żurka dot. składów sędziowskich 

Podobnie uważa prof. Ryszard Piotrowski.

– Prawo o ustroju sądów powszechnych nie przewiduje żadnego ustopniowania tej procedury losowania. To znaczy, nie przewiduje losowania jakiegoś fragmentu składu – stwierdził stanowczo w rozmowie w Radiu Plus.

Jak zaznacza „jeżeli przyjmujemy założenie, że losowanie dotyczy tylko sędziego sprawozdawcy, no to wtedy mamy pewne zawężenie procedury losowania. Ono nie jest przewidziane w ustawie”. Wskazuje, że rozporządzenie takie nie tylko narusza konstytucję oraz konstytucyjną zasadę działania władzy na podstawie i w granicach prawa, ale także trójpodział władzy. Działanie takie prof. Piotrowski nazwał ostentacyjnym łamaniem prawa przez ministra sprawiedliwości.

– Minister stawia się w roli takiej sprawczej, demiurgicznej, wobec władzy sądowniczej, a konstytucja nie przewiduje dla niego żadnej roli. Poza tym, że jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i z tego tytułu ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – stwierdził prof. Piotrowski. 

Dywagacje na temat najlepszego sposobu wyboru składów sędziowskich skwitował zaś stwierdzeniem, że na ten moment nie ma innej możliwości niż losowanie składów – bo jest ono wpisane w ustawę.

