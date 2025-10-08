Aktualizacja: 08.10.2025 12:15 Publikacja: 08.10.2025 11:30
Warszawa, 04.10.2025. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po briefingu prasowym, po spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”
Foto: Paweł Supernak/PAP
– Praworządność polega na tym, że prawo rządzi rządem, a nie odwrotnie. Tymczasem teraz premier mówi „prawo, tak jak my je rozumiemy”, to znaczy, że rozumie praworządność w ten sposób, że rząd rządzi prawem. No to to z praworządnością nie ma nic wspólnego – stwierdził prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, podczas rozmowy w Radiu Plus.
Odniósł się w ten sposób do rozporządzenia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, zakładającego ograniczenia w losowym przydzielaniu sędziów do spraw.
Rozporządzenie zakłada, że „w wyjątkowych przypadkach” możliwe jest pominięcie losowania całego składu rozpatrującego daną sprawę – zamiast tego losowany ma być tylko sędzia referent, a pozostali sędziowie (np. dwóch w przypadku trzyosobowego składu) dobierani mają być ręcznie przez przewodniczącego wydziału. Problem w tym, że – jak wskazywał m.in. adwokat Andrzej Zwara – rozporządzenie to sprzeczne jest z ustawą, przewidującą losowanie wszystkich sędziów.
– Wyznaczenie sędziów z pominięciem systemu losowania będzie nieprawidłowe. Mamy tu do czynienia z pozaustawową próbą zmiany przepisów o losowym wyznaczaniu składów i moim zdaniem z tego powodu ten przepis jest niekonstytucyjny – mówił „Rzeczpospolitej” mec. Zwara. Jak zaznaczył, niekonstytucyjność ta dawałaby podstawy do późniejszego kwestionowania wyroków. Przekonany o tym, że pełnomocnicy będą wykorzystywać fakt wadliwego wyznaczenia składów sędziowskich w tym celu, jest m.in. sędzia Piotr Mgłosiek z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.
Podobnie uważa prof. Ryszard Piotrowski.
– Prawo o ustroju sądów powszechnych nie przewiduje żadnego ustopniowania tej procedury losowania. To znaczy, nie przewiduje losowania jakiegoś fragmentu składu – stwierdził stanowczo w rozmowie w Radiu Plus.
Jak zaznacza „jeżeli przyjmujemy założenie, że losowanie dotyczy tylko sędziego sprawozdawcy, no to wtedy mamy pewne zawężenie procedury losowania. Ono nie jest przewidziane w ustawie”. Wskazuje, że rozporządzenie takie nie tylko narusza konstytucję oraz konstytucyjną zasadę działania władzy na podstawie i w granicach prawa, ale także trójpodział władzy. Działanie takie prof. Piotrowski nazwał ostentacyjnym łamaniem prawa przez ministra sprawiedliwości.
– Minister stawia się w roli takiej sprawczej, demiurgicznej, wobec władzy sądowniczej, a konstytucja nie przewiduje dla niego żadnej roli. Poza tym, że jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i z tego tytułu ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – stwierdził prof. Piotrowski.
Dywagacje na temat najlepszego sposobu wyboru składów sędziowskich skwitował zaś stwierdzeniem, że na ten moment nie ma innej możliwości niż losowanie składów – bo jest ono wpisane w ustawę.
