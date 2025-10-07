Aktualizacja: 07.10.2025 05:05 Publikacja: 07.10.2025 04:30
Protestujący przed rezydencją Beniamina Netanjahu domagają się uwolnienia zakładników
Foto: REUTERS/Ronen Zvulun
7 października 2023 r. Hamas przeprowadził najkrwawszy atak w historii państwa Izrael. Terroryści zabili prawie 1200 osób, a 251 uprowadzili.
W odwecie Izrael rozpoczął operację militarną w Strefie Gazy deklarując, że jej celem jest uwolnienie zakładników, likwidacja Hamasu i zapewnienie bezpieczeństwa Izraelowi w dłuższej perspektywie.
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Foto: PAP
Już po miesiącu wiele rodzin zakładników zaczęło podejrzewać rząd, że nie robi wszystkiego dla ich uwolnienia.
Z czasem wojna w Gazie miała coraz więcej krytyków. W tym roku prawie cały świat uznał, że Izraelczycy już dawno przekroczyli granicę obrony koniecznej. I skupił się na cierpieniach palestyńskiej ludności cywilnej, na głodzie, śmierci kobiet i dzieci (tylko tych w wieku do jednego roku zginęło 960). O zakładnikach było coraz ciszej, co wielu Izraelczyków uznało za uleganie propagandzie Hamasu.
Przed tygodniem prezydent USA Donald Trump podczas spotkania w Białym Domu z premierem Beniaminem Netanjahu przedstawił 20-punktowy plan zakończenia wojny w Strefie Gazy. Zgodnie z nim Hamas najpierw ma uwolnić wszystkich przetrzymywanych jeszcze zakładników, potem dopiero na ustępstwa ma iść Izrael. Prawie wszyscy poparli ten plan, choć różnie interpretowano jego szczegóły. Zakładnicy znowu stali się priorytetem. Jest spora szansa, że w najbliższych dniach ostatni z nich zostaną uwolnieni.
Z uprowadzonych 7 października 2023 r. ze Strefy Gazy nadal nie wróciło 48 (w tym jedna Izraelka i czterech obcokrajowców), 20 z nich żyje. Wcześniej uwolniono 147 osób i wydano rodzinom 56 ciał.
Przez te dwa lata dokładniej śledziłem losy piątki zakładników, pisałem o nich teksty, kontaktowałem się i spotykałem z ich rodzinami, z niektórymi także w Polsce (synowie dwóch z nich szukali wsparcia także w naszym kraju).
Atak Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku
Foto: PAP
Jedyna w tym gronie kobieta, Hanna Katzir, była pracowniczka przedszkola w kibucu Nir Oz, została uwolniona w czasie pierwszej wymiany izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów pod koniec listopada 2023 r.. Oprócz izraelskiego miała także obywatelstwo polskie. Rok po uwolnieniu zmarła w wieku 77 lat. Powód śmierci: komplikacje wynikające z uwięzienia w Strefie Gazy. – Jej serce nie wytrzymało strasznego cierpienia – powiedziała jej córka. Terroryści 7 października 2023 r. zabili jej ojca, męża Hanny.
Z pozostałych czterech zakładników trzech zmarło lub zginęło w czasie uwięzienia. Najmłodszy, 24-letni Guy Gilboa-Dalal, jest na liście żywych zakładników, których Hamas. zgodnie z planem Trumpa, ma odesłać do ojczyzny, by skończyła się wojna w Strefie Gazy.
Czytaj więcej
Wciąż słychać eksplozje, tuż obok armia izraelska podbija strefę Gazy. A tutaj dziesiątki izraels...
Miesiąc temu Hamas opublikował nagranie, w którym Guy Gilboa-Dalal mówi, że jest w mieście Gaza (podobnie jak ośmiu innych zakładników) i obawia się skutków trwającej tam izraelskiej operacji militarnej.
Matkę Guya, Meraw Gilboę, spotkałem miesiąc po jego uprowadzeniu przez Hamas. Guy brał udział w festiwalu muzycznym przy granicy Strefy Gazy, gdzie 7 października 2023 r. nad ranem terroryści z Hamasu dokonali największej w historii Izraela masakry, zabijając ponad 270 osób.
Meraw Gilboa jest psycholożką, ale to nie pomagało jej radzić sobie z traumą, w nocy wciąż się budziła i patrzyła z nadzieją na telefon: może wreszcie ktoś zadzwoni z dobrą wiadomością.
Rozmawiałem z nią podczas akcji zbierania granatów na plantacji pod Aszkelonem. Owoców nie zerwali z drzew azjatyccy gastarbeiterzy, których również zaatakował Hamas. Uczestnicy akcji zbierania wywodzili się zazwyczaj ze środowisk prawicowych, bliskich Beniaminowi Netanjahu.
Rodziny pozostałych zakładników, których los opisywałem, były i są krytyczne wobec izraelskiego rządu. Już na początku listopada 2023 r. w antyrządowych protestach w Tel Awiwie uczestniczyli krewni i przyjaciele Aleksandra Łobanowa, zwanego też Aleksem lub Saszą, 32-letniego właściciela baru niedaleko kibucu Beri, zaatakowanego przez terrorystów. – Nie możemy czekać kolejnych czterech tygodni. Dla uwolnienia zakładników wszystkie sposoby są odpowiednie, włącznie z negocjacjami z Hamasem – mówił mi wtedy jego brat Anton.
Czytaj więcej
Rodziny i przyjaciele uprowadzonych przez Hamas wyrażają niezadowolenie z działań rządu izraelski...
Informacja o śmierci Aleksandra w niewoli dotarła do rodziny we wrześniu 2024 r., Hamas miał na nim i pięciu innych Izraelczykach dokonać egzekucji. Rodziny tej szóstki nie mogły wybaczyć Beniaminowi Netanjahu, że dopuścił do ich śmierci, mimo ciągłych zapewnień, że priorytetem dla niego w wojnie w Gazie jest uwolnienie zakładników.
Premier przyjechał do domu rodziny Łobanowów w Aszkelonie, by złożyć kondolencje. Wdowa, Michal, odmówiła spotkania z Netanjahu. W czasie uprowadzenia Aleksa Michal była w piątym miesiącu ciąży.
W niewoli zmarł Alex Dancyg, najbardziej znany w Polsce zakładnik Hamasu, urodzony w Warszawie w 1948 r. Alex Dancyg angażował się w dialog polsko-żydowski i polsko-izraelski, kształcił pilotów dla wycieczek z izraelskich szkół odwiedzających Polskę. Jego syn, Juwal, spotykał się z politykami polskimi, w tym prezydentem Andrzejem Dudą. Załatwił oficjalne potwierdzenie polskiego obywatelstwa dla ojca.
Czytaj więcej
Sprawa drugiego, obok izraelskiego, obywatelstwa uprowadzonego 7 października Alexa Dancyga się w...
Alex Dancyg uważał się za socjalistę, sprzeciwiał nacjonalizmowi, którym kierował się rząd Netanjahu. Zginął w marcu 2024 r., być może w wyniku operacji armii izraelskiej w Chan Junis na południu Strefy Gazy. Dopiero pięć miesięcy później jego śmierć została potwierdzona, armia odnalazła jego ciało w tunelu Hamasu. Drugi syn Alexa, Mati Dancyg, oskarżył wtedy Beniamina Netanjahu, że poświęcił życie jego ojca i innych zakładników dla swoich politycznych celów (utrzymania się u władzy). – Karma do niego wróci, zapłaci za to – powiedział Mati Dancyg w izraelskim radiu publicznym.
W lutym tego roku rodzina uzyskała potwierdzenie o śmierci Odeda Lifshitza, urodzonego w 1940 r. w Hajfie i mającego poza izraelskim także obywatelstwo polskie. Prawdopodobnie nie żył już pod koniec 2023 r., a za jego śmierć odpowiadał Palestyński Islamski Dżihad, współpracujący podczas ataku na Izrael z Hamasem.
Jak wielu uprowadzonych z kibuców przy granicy Strefy Gazy Oded Lifshitz był pokojowym aktywistą. Pół życia poświęcił walce o pojednanie z Palestyńczykami, był zaangażowanym dziennikarzem.
– Spotkał się nawet z przywódcą Palestyńczyków Jaserem Arafatem i jego ludźmi w latach 80., gdy było to zakazane – opowiadał mi syn Odeda, Omri Lifshitz. Arafat był wtedy uznawany w Izraelu za terrorystę.
Czytaj więcej
Oded Lifshitz, mający też polskie obywatelstwo, jest na liście 33 izraelskich zakładników, którzy...
Jeszcze kilka tygodni przed uprowadzeniem sędziwy Oded Lifshitz organizował transport chorych dzieci palestyńskich ze Strefy Gazy do szpitala w Jerozolimie. Żonę Odeda, Jochewed Lifshitz, uwolniono podczas rozejmu w listopadzie 2023 r. Chwilę później stała się uczestniczką antyrządowych demonstracji pod hasłem „Sprowadźcie ich [zakładników] do domu natychmiast!”. Na pogrzebie męża mówiła: „Walczyliśmy o sprawiedliwość społeczną i o pokój. Bardzo mnie smuci, że straszliwy atak nadszedł ze strony tych, którym pomagaliśmy”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
7 października 2023 r. Hamas przeprowadził najkrwawszy atak w historii państwa Izrael. Terroryści zabili prawie 1200 osób, a 251 uprowadzili.
W odwecie Izrael rozpoczął operację militarną w Strefie Gazy deklarując, że jej celem jest uwolnienie zakładników, likwidacja Hamasu i zapewnienie bezpieczeństwa Izraelowi w dłuższej perspektywie.
Gdyby wcześniej dostarczono broń Ukrainie, być może udałoby się zapobiec wojnie – mówi Jens Stoltenberg w rozmow...
Ukraińcy rozpoczęli używanie pocisków FP-5 Flaming przeciw celom w Rosji informuje „The Economist”. Obecnie Ukr...
W niedzielę Władimir Putin znowu ostrzegł, że dostarczenie pocisków Tomahawk na Ukrainę „zniszczy stosunki rosyj...
Roman Czerwiński, były funkcjonariusz ukraińskiego wywiadu wojskowego, którego amerykańskie media wcześniej nazy...
Donald Trump był pytany przez CNN co stanie się, jeśli Hamas będzie chciał pozostać przy władzy w Strefie Gazy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas