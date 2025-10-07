Z czasem wojna w Gazie miała coraz więcej krytyków. W tym roku prawie cały świat uznał, że Izraelczycy już dawno przekroczyli granicę obrony koniecznej. I skupił się na cierpieniach palestyńskiej ludności cywilnej, na głodzie, śmierci kobiet i dzieci (tylko tych w wieku do jednego roku zginęło 960). O zakładnikach było coraz ciszej, co wielu Izraelczyków uznało za uleganie propagandzie Hamasu.

Przed tygodniem prezydent USA Donald Trump podczas spotkania w Białym Domu z premierem Beniaminem Netanjahu przedstawił 20-punktowy plan zakończenia wojny w Strefie Gazy. Zgodnie z nim Hamas najpierw ma uwolnić wszystkich przetrzymywanych jeszcze zakładników, potem dopiero na ustępstwa ma iść Izrael. Prawie wszyscy poparli ten plan, choć różnie interpretowano jego szczegóły. Zakładnicy znowu stali się priorytetem. Jest spora szansa, że w najbliższych dniach ostatni z nich zostaną uwolnieni.

Z uprowadzonych 7 października 2023 r. ze Strefy Gazy nadal nie wróciło 48 (w tym jedna Izraelka i czterech obcokrajowców), 20 z nich żyje. Wcześniej uwolniono 147 osób i wydano rodzinom 56 ciał.

Hanna Katzir zmarła po uwolnieniu. „Jej serce nie wytrzymało strasznego cierpienia”. Guy Gilboa-Dalal czeka na powrót do domu

Przez te dwa lata dokładniej śledziłem losy piątki zakładników, pisałem o nich teksty, kontaktowałem się i spotykałem z ich rodzinami, z niektórymi także w Polsce (synowie dwóch z nich szukali wsparcia także w naszym kraju).