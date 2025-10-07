Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Dwa lata w rękach Hamasu. Ostatni izraelscy zakładnicy czekają na uwolnienie

Wojna w Strefie Gazy może się wreszcie skończyć. I to mniej więcej w drugą rocznicę ataku Hamasu na Izrael. Priorytetem dla izraelskiego rządu, przynajmniej oficjalnie, zawsze był los zakładników.

Publikacja: 07.10.2025 04:30

Protestujący przed rezydencją Beniamina Netanjahu domagają się uwolnienia zakładników

Protestujący przed rezydencją Beniamina Netanjahu domagają się uwolnienia zakładników

Foto: REUTERS/Ronen Zvulun

Jerzy Haszczyński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były główne cele izraelskiej operacji militarnej w Strefie Gazy?
  • Jakie były losy izraelskich zakładników uprowadzonych przez Hamas?
  • Jakie były reakcje rodzin zakładników na działania premiera Izraela Beniamina Netanjahu?
  • Jakie działania podejmowali bliscy zakładników uprowadzonych w Strefie Gazy?

7 października 2023 r. Hamas przeprowadził najkrwawszy atak w historii państwa Izrael. Terroryści zabili prawie 1200 osób, a 251 uprowadzili.

W odwecie Izrael rozpoczął operację militarną w Strefie Gazy deklarując, że jej celem jest uwolnienie zakładników, likwidacja Hamasu i zapewnienie bezpieczeństwa Izraelowi w dłuższej perspektywie.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Foto: PAP

Plan Donalda Trumpa zakończenia wojny w Strefie Gazy. Najpierw uwolnienie wszystkich zakładników

Już po miesiącu wiele rodzin zakładników zaczęło podejrzewać rząd, że nie robi wszystkiego dla ich uwolnienia.

Reklama
Reklama

Z czasem wojna w Gazie miała coraz więcej krytyków. W tym roku prawie cały świat uznał, że Izraelczycy już dawno przekroczyli granicę obrony koniecznej. I skupił się na cierpieniach palestyńskiej ludności cywilnej, na głodzie, śmierci kobiet i dzieci (tylko tych w wieku do jednego roku zginęło 960). O zakładnikach było coraz ciszej, co wielu Izraelczyków uznało za uleganie propagandzie Hamasu.

Przed tygodniem prezydent USA Donald Trump podczas spotkania w Białym Domu z premierem Beniaminem Netanjahu przedstawił 20-punktowy plan zakończenia wojny w Strefie Gazy. Zgodnie z nim Hamas najpierw ma uwolnić wszystkich przetrzymywanych jeszcze zakładników, potem dopiero na ustępstwa ma iść Izrael. Prawie wszyscy poparli ten plan, choć różnie interpretowano jego szczegóły. Zakładnicy znowu stali się priorytetem. Jest spora szansa, że w najbliższych dniach ostatni z nich zostaną uwolnieni. 

Z uprowadzonych 7 października 2023 r. ze Strefy Gazy nadal nie wróciło 48 (w tym jedna Izraelka i czterech obcokrajowców), 20 z nich żyje. Wcześniej uwolniono 147 osób i wydano rodzinom 56 ciał.

Hanna Katzir zmarła po uwolnieniu. „Jej serce nie wytrzymało strasznego cierpienia”. Guy Gilboa-Dalal czeka na powrót do domu

Przez te dwa lata dokładniej śledziłem losy piątki zakładników, pisałem o nich teksty, kontaktowałem się i spotykałem z ich rodzinami, z niektórymi także w Polsce (synowie dwóch z nich szukali wsparcia także w naszym kraju).

Reklama
Reklama
Atak Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku

Atak Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku

Foto: PAP

Jedyna w tym gronie kobieta, Hanna Katzir, była pracowniczka przedszkola w kibucu Nir Oz, została uwolniona w czasie pierwszej wymiany izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów pod koniec listopada 2023 r.. Oprócz izraelskiego miała także obywatelstwo polskie. Rok po uwolnieniu zmarła w wieku 77 lat. Powód śmierci: komplikacje wynikające z uwięzienia w Strefie Gazy. – Jej serce nie wytrzymało strasznego cierpienia – powiedziała jej córka. Terroryści 7 października 2023 r. zabili jej ojca, męża Hanny. 

Z pozostałych czterech zakładników trzech zmarło lub zginęło w czasie uwięzienia. Najmłodszy, 24-letni Guy Gilboa-Dalal, jest na liście żywych zakładników, których Hamas. zgodnie z planem Trumpa, ma odesłać do ojczyzny, by skończyła się wojna w Strefie Gazy.

Czytaj więcej

Wolontariusze na pogranicze strefy Gazy przyjeżdżają nawet z drugiego końca kraju.
Społeczeństwo
Zbieranie granatów pod Aszkelonem. Reportaż z południowego Izraela

Miesiąc temu Hamas opublikował nagranie, w którym Guy Gilboa-Dalal mówi, że jest w mieście Gaza (podobnie jak ośmiu innych zakładników) i obawia się skutków trwającej tam izraelskiej operacji militarnej.

Matkę Guya, Meraw Gilboę, spotkałem miesiąc po jego uprowadzeniu przez Hamas. Guy brał udział w festiwalu muzycznym przy granicy Strefy Gazy, gdzie 7 października 2023 r. nad ranem terroryści z Hamasu dokonali największej w historii Izraela masakry, zabijając ponad 270 osób.

Reklama
Reklama

Meraw Gilboa jest psycholożką, ale to nie pomagało jej radzić sobie z traumą, w nocy wciąż się budziła i patrzyła z nadzieją na telefon: może wreszcie ktoś zadzwoni z dobrą wiadomością.

Rozmawiałem z nią podczas akcji zbierania granatów na plantacji pod AszkelonemOwoców nie zerwali z drzew azjatyccy gastarbeiterzy, których również zaatakował Hamas. Uczestnicy akcji zbierania wywodzili się zazwyczaj ze środowisk prawicowych, bliskich Beniaminowi Netanjahu.

Wdowa po Aleksandrze Łobanowie nie chciała się spotkać z Beniaminem Netanjahu

Rodziny pozostałych zakładników, których los opisywałem, były i są krytyczne wobec izraelskiego rządu. Już na początku listopada 2023 r. w antyrządowych protestach w Tel Awiwie uczestniczyli krewni i przyjaciele Aleksandra Łobanowa, zwanego też Aleksem lub Saszą, 32-letniego właściciela baru niedaleko kibucu Beri, zaatakowanego przez terrorystów. – Nie możemy czekać kolejnych czterech tygodni. Dla uwolnienia zakładników wszystkie sposoby są odpowiednie, włącznie z negocjacjami z Hamasem – mówił mi wtedy jego brat Anton.

Czytaj więcej

Protestujemy także w czasie wojny, bo Netanjahu nadal mówi, że wszyscy są winni, tylko on nie - mówi
Konflikty zbrojne
Korespondencja z Izraela: Bunt rodzin zakładników Hamasu

Informacja o śmierci Aleksandra w niewoli dotarła do rodziny we wrześniu 2024 r., Hamas miał na nim i pięciu innych Izraelczykach dokonać egzekucji. Rodziny tej szóstki nie mogły wybaczyć Beniaminowi Netanjahu, że dopuścił do ich śmierci, mimo ciągłych zapewnień, że priorytetem dla niego w wojnie w Gazie jest uwolnienie zakładników.

Reklama
Reklama

Premier przyjechał do domu rodziny Łobanowów w Aszkelonie, by złożyć kondolencje. Wdowa, Michal, odmówiła spotkania z Netanjahu. W czasie uprowadzenia Aleksa Michal była w piątym miesiącu ciąży.

Syn Alexa Dancyga: Netanjahu poświęcił życie zakładników, zapłaci za to 

W niewoli zmarł Alex Dancyg, najbardziej znany w Polsce zakładnik Hamasu, urodzony w Warszawie w 1948 r. Alex Dancyg angażował się w dialog polsko-żydowski i polsko-izraelski, kształcił pilotów dla wycieczek z izraelskich szkół odwiedzających Polskę. Jego syn, Juwal, spotykał się z politykami polskimi, w tym prezydentem Andrzejem Dudą. Załatwił oficjalne potwierdzenie polskiego obywatelstwa dla ojca.

Czytaj więcej

Alex Dancyg
Konflikty zbrojne
Zakładnik Hamasu Alex Dancyg z potwierdzonym obywatelstwem Polski

Alex Dancyg uważał się za socjalistę, sprzeciwiał nacjonalizmowi, którym kierował się rząd Netanjahu. Zginął w marcu 2024 r., być może w wyniku operacji armii izraelskiej w Chan Junis na południu Strefy Gazy. Dopiero pięć miesięcy później jego śmierć została potwierdzona, armia odnalazła jego ciało w tunelu Hamasu. Drugi syn Alexa, Mati Dancyg, oskarżył wtedy Beniamina Netanjahu, że poświęcił życie jego ojca i innych zakładników dla swoich politycznych celów (utrzymania się u władzy). – Karma do niego wróci, zapłaci za to – powiedział Mati Dancyg w izraelskim radiu publicznym.

Oded Lifshitz pół życia pomagał Palestyńczykom 

W lutym tego roku rodzina uzyskała potwierdzenie o śmierci Odeda Lifshitza, urodzonego w 1940 r. w Hajfie i mającego poza izraelskim także obywatelstwo polskie. Prawdopodobnie nie żył już pod koniec 2023 r., a za jego śmierć odpowiadał Palestyński Islamski Dżihad, współpracujący podczas ataku na Izrael z Hamasem.

Reklama
Reklama

Jak wielu uprowadzonych z kibuców przy granicy Strefy Gazy Oded Lifshitz był pokojowym aktywistą. Pół życia poświęcił walce o pojednanie z Palestyńczykami, był zaangażowanym dziennikarzem.

– Spotkał się nawet z przywódcą Palestyńczyków Jaserem Arafatem i jego ludźmi w latach 80., gdy było to zakazane – opowiadał mi syn Odeda, Omri Lifshitz. Arafat był wtedy uznawany w Izraelu za terrorystę.

Czytaj więcej

Oded Lifshitz
Konflikty zbrojne
Ostatni polski zakładnik w Strefie Gazy. Kiedy wróci do rodziny?

Jeszcze kilka tygodni przed uprowadzeniem sędziwy Oded Lifshitz organizował transport chorych dzieci palestyńskich ze Strefy Gazy do szpitala w Jerozolimie. Żonę Odeda, Jochewed Lifshitz, uwolniono podczas rozejmu w listopadzie 2023 r. Chwilę później stała się uczestniczką antyrządowych demonstracji pod hasłem „Sprowadźcie ich [zakładników] do domu natychmiast!”. Na pogrzebie męża mówiła: „Walczyliśmy o sprawiedliwość społeczną i o pokój. Bardzo mnie smuci, że straszliwy atak nadszedł ze strony tych, którym pomagaliśmy”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Strefa Gazy Osoby Donald Trump Benjamin Netanjahu

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były główne cele izraelskiej operacji militarnej w Strefie Gazy?
  • Jakie były losy izraelskich zakładników uprowadzonych przez Hamas?
  • Jakie były reakcje rodzin zakładników na działania premiera Izraela Beniamina Netanjahu?
  • Jakie działania podejmowali bliscy zakładników uprowadzonych w Strefie Gazy?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

7 października 2023 r. Hamas przeprowadził najkrwawszy atak w historii państwa Izrael. Terroryści zabili prawie 1200 osób, a 251 uprowadzili.

W odwecie Izrael rozpoczął operację militarną w Strefie Gazy deklarując, że jej celem jest uwolnienie zakładników, likwidacja Hamasu i zapewnienie bezpieczeństwa Izraelowi w dłuższej perspektywie.

Pozostało jeszcze 96% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Jens Stoltenberg
Konflikty zbrojne
Były szef NATO: Być może mogliśmy zapobiec wojnie w Ukrainie
Ukraińcy swoimi atakami mieli zmniejszyć potencjał produkcyjny rosyjskich rafinerii o 40 proc.
Konflikty zbrojne
Ukraińcy używają nowej broni przeciw Rosji. To ukraińskie Tomahawki
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Dlaczego Władimir Putin tak boi się pocisków Tomahawk?
Wysadzenie 26 września 2022 r. trzech z czterech nitek rurociągów Nord Stream definitywnie odcięło N
Konflikty zbrojne
Wysadzenie Nord Stream i zatrzymany w Polsce Ukrainiec. Głos zabrał były pułkownik SBU
Izrael nadal atakuje cele w Strefie Gazy
Konflikty zbrojne
Pokój w Gazie? Donald Trump ostrzega, że Hamas może zostać „całkowicie zniszczony”
Reklama
Reklama
e-Wydanie