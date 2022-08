Do niedzieli był to konflikt między Izraelem a Palestyńskim Islamskim Dżihadem (PIJ). Militarnie nie zaangażował się Hamas, sprawujący władzę w strefie Gazy, rywalizujący tam, ale często też koordynujący akcje z PIJ. Zareagował jednak nawoływaniem do „obrony świętych miejsc przed izraelskimi atakami”. Święte miejsce to Wzgórze Świątynne w Jerozolimie, gdzie mógł się przenieść konflikt. Pojawiły się jednak szanse na rozejm.

Komendanci i cywile

W sobotę w wyniku izraelskiego ataku w Rafah, na południu strefy przy granicy z Egiptem, zginął kolejny dowódca Islamskiego Dżihadu Chaled Mansur. W niedzielę potwierdziła to jego organizacja. Chaled wcześniej przeżył kilka prób zabicia.

Izrael poinformował, że w nalotach zginął jeden z przywódców Islamskiego Dżihadu Khaled Mansur. W odpowiedzi Palestyńczycy nasilili ostrzał Jerozolimy. Wymiana ognia między Izraelem a Autonomią Palestyńską trwa od piątku.

W piątek zginął komendant zbrojnego skrzydła PIJ z północy Tajsir al-Dżabari. Tego dnia izraelska armia rozpoczęła operację, która – jak powiedział minister obrony Benny Gantz – ma charakter wyprzedzający, jej celem jest ograniczenie możliwości bojowych Islamskiego Dżihadu, szykującego ataki na Izrael. Izraelskie źródła wojskowe podawały, że w ostatnich dniach jeden z takich ataków rakietowych przygotowywał Mansur, już w przeszłości odpowiedzialny za zamachy terrorystyczne.

Na izraelskie naloty Palestyńczycy odpowiadali odpalaniem rakiet ze strefy Gazy. Do niedzielnego południa wystrzelili ich według danych izraelskich prawie 600. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala. Prawie wszystkie z rakiet, które doleciały do Izraela, zestrzelił system obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła. W niedzielę pierwsza doleciała do Jerozolimy (100 km od Strefy Gazy). W mieście rozległy się syreny alarmowe.

Izraelczycy atakowali cele związane z Islamskim Dżihadem, ale ginęli też cywile, co tradycyjnie burzy światową opinię publiczną, szczególnie w państwach muzułmańskich. Niektóre źródła podawały, że zginęło 24 cywilów. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia informowało w niedzielę o sześciorgu dzieciach i czterech kobietach wśród wszystkich 31 zabitych (w tym są bojownicy PIJ). Izraelczycy twierdzą, że kilkoro dzieci w Dżabalii (na północnych przedmieściach miasta Gaza) straciło życie w wyniku wybuchu palestyńskiej rakiety, a nie z powodu izraelskiego ostrzału z powietrza. Do niedzieli niezależnym źródłom, w tym brytyjskiemu nadawcy BBC, nie udało się tego potwierdzić.

Marzenia Teheranu

Palestyński Islamski Dżihad jest na zachodnich listach organizacji terrorystycznych. Powstał cztery dekady temu jako odnoga egipskiego Bractwa Muzułmańskiego, najważniejszej organizacji islamistycznej w świecie sunnickim. Ale współpracuje teraz z szyickim Iranem, co szczególnie niepokojące dla Izraela traktującego Islamską Republikę jako egzystencjalne zagrożenie. Przywódca PIJ Zijad Nachalah spotkał się w czwartek w Teheranie, tuż przed rozpoczęciem izraelskiej operacji w Gazie, z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim.

„Nie mamy wątpliwości, że zrealizuje się marzenie o zwycięstwie palestyńskiego ruchu oporu i wyzwoleniu świętego Kuds (Jerozolimy)” – powiedział Raisi cytowany przez oficjalne źródła irańskie. I dodał, że Izraelowi („syjonistycznemu reżimowi”) wydawało się, że dzięki nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z niektórymi państwami arabskimi (Zjednoczone Emiraty, Bahrajn, Maroko, Sudan) zapewni sobie bezpieczeństwo. – Ale tak się nie stanie, oni nie zdają sobie sprawy, w jakim kierunku zmierza region.

– Iran jest bardziej niż kiedykolwiek obecny w regionie i jest silniejszy – odwdzięczył się gospodarzowi przywódca Islamskiego Dżihadu.

Rozjemcy z Kairu

Tradycyjnie w powstrzymanie konfliktu angażuje się sąsiedni Egipt. Delegacja egipskich służb przybyła do Izraela w sobotę. „Mediacje z udziałem Egipcjan już trwają” – cytowały izraelskie media anonimowego przedstawiciela władz.

Rząd izraelski zapowiadał, że operacja będzie prowadzona tak długo, jak trzeba, ale minister wywiadu Elazar Stern powiedział w radiu: „nie dążymy do wojny”. Negocjacje są możliwe, jeżeli Islamski Dżihad poprosi o zawieszenie broni.

Potem pojawiły się informacje, że Egipcjanie zaproponowali, by rozejm wszedł w życie w niedzielę wieczorem. Do zamknięcia tego numeru gazety nie było pewne, czy do tego dojdzie, a jeżeli tak, to o której godzinie.