Zakładnik Hamasu Alex Dancyg z potwierdzonym obywatelstwem Polski

75-letni Alex Dancyg, zasłużony dla stosunków polsko-izraelskich historyk, nadal jest zakładnikiem Hamasu w Strefie Gazy, od piątku na mocy porozumienia z Izraelem były uwalniane tylko kobiety i dzieci.

- Nie tyle otrzymał obywatelstwo, ile zostało administracyjnie potwierdzone, że jest polskim obywatelem - mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, podkreślając, że Alex Dancyg urodził się w Warszawie, spędził w Polsce pierwsze lata życia i nie przestał być obywatelem Polski.

- Teraz potwierdził to odpowiedni urząd, czyli urząd województwa mazowieckiego, ale Kancelaria Prezydenta miała w tym swój istotny udział. Rodzina Alexa Dancyga zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy prosząc o pomoc w jego uwolnieniu. A prezydent i państwo polskie na to odpowiedzieli - dodaje Wojciech Kolarski.

Alex Dancyg od początku był przedstawiany jako polski zakładnik Hamasu, choć jak przyznawał jego zaangażowany w uwolnienie syn Juwal, sprawa obywatelstwa polskiego była „skomplikowana”. Nie było dokumentów potwierdzających, że Alex Dancyg je posiada.