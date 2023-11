- Dlaczego mielibyśmy się godzić na jakieś pauzy humanitarne w Gazie, skoro nie dostajemy nic w zamian, nawet wiadomości, w jakiej kondycji są zakładnicy. Te zwierzęta nie rozumieją innego języka niż zabijanie ich. Musimy ich nadal zabijać, aż wypuszczą zakładników. Pomoc humanitarna jest dla ludzi, a nie dla zwierząt - mówi „Rzeczpospolitej” Cwi Enaw.

Mówi też, co jeszcze łączy wszystkich protestujących: - Chcemy, by do naszego rządu i rządów całego świata dotarło, że przetrzymywanie zakładników jest torturą nie tylko dla uprowadzonych, ale i dla ich rodzin. Terroryści nie dopuszczają do nich organizacji humanitarnych takich jak Czerwony Krzyż. Nawet nie wiadomo, ilu z nich żyje - podkreśla. Nikt z jego rodziny nie został uprowadzony.

Większość protestujących domaga się jednak „porozumienia natychmiast”, co oznaczałoby konieczność uwzględnienia warunków Hamasu, w tym pauz humanitarnych. Wiele rodzin uprowadzonych jeszcze przed rozpoczęciem lądowej ofensywy wojsk izraelskich w Gazie, do czego doszło tydzień temu, krytykowało rząd Beniamina Netanjahu i wyrażało obawy, że intensyfikacja działań przeciw Hamasowi zaszkodzi sprawie zakładników.

W piątek, po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem w Tel Awiwie, premier Netanjahu ogłosił, że o żadnych pauzach humanitarnych nie ma mowy, zanim Hamas nie wypuści „naszych zakładników”. Co jest nierealne.

Rodziny porwanych: negocjować z Hamasem

Po raz pierwszy na demonstracji pojawili się krewni i przyjaciele uprowadzonego 7 października Aleksandra Łobanowa, zwanego raczej Alexem (takie imię jest na plakatach, które wznoszą, tak piszą o nim media), albo Saszą (tak nazywają go ci, którzy jak on od dziecka znają rosyjski).