Prywatne akademiki rosną w całej Polsce, ale wciąż jest ich za mało

Same uczelnie w Polsce, jak podaje CBRE, dysponują 115 tys. miejsc. – Według raportów uczelni nie wszystkie są wykorzystywane – zaznacza Mikulska. Dodaje, powołując się na GUS, że w Warszawie jest ok. 15,5 tys. miejsc w akademikach uczelni. Z szacunków wynika, że w akademikach uczelni w Krakowie jest ok. 18 tys. miejsc, w Poznaniu ok. 10 tys., we Wrocławiu i aglomeracji śląskiej – ponad 8 tys., a w Gdańsku i Łodzi – poniżej 8 tys.

Najwyższe czynsze w centrach miast

Czynsze w prywatnych domach studenckich zależą od miasta i adresu w mieście. Stawki – podobnie jak za mieszkania na wynajem – są wyższe bliżej centrów. – W Warszawie wynajem jednoosobowego pokoju studenckiego typu studio, z łazienką i aneksem kuchennym, to często wydatek co najmniej 2,9 tys. zł, wliczając opłaty eksploatacyjne i koszty mediów, ale są też pokoje za ponad 3 tys. zł – wskazuje Jacek Kałużny.

W Krakowie czy Wrocławiu najtańsze jednoosobowe pokoje to koszt całkowity rzędu 2,2–2,5 tys. zł. Student ma dostęp do części wspólnych – to np. siłownia, sala gier, pokoje do nauki, sala kinowa.

Agnieszka Mikulska dopowiada, że nie wszyscy studenci są zainteresowani zakwaterowaniem w akademiku. – Część mieszka z rodziną, niektórzy mają już własne mieszkanie, wielu wynajmuje lokale na klasycznym rynku – zauważa. – Jednak w największych miastach akademickich liczbę studentów, którzy mogliby być zainteresowani przystępną cenowo ofertą akademików, można liczyć w dziesiątkach tysięcy.

Student Depot (świętuje dziesiątą rocznicę działalności), spółka należąca do Kajima Properties, na początku roku akademickiego 2024/2025 w dziewięciu akademikach w siedmiu miastach oferuje zakwaterowanie dla 4170 osób w jedno- i dwuosobowych mieszkaniach studenckich. Firma ma lokale w Warszawie (dwa akademiki na Mokotowie), we Wrocławiu, Łodzi (dwa akademiki), Lublinie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. – W Warszawie i Lublinie oferujemy też mieszkania typu cluster ze wspólną kuchnią i łazienkami dla maksymalnie czterech osób – mówi Jan Trybulski, dyrektor w firmie Kajima Properties.