Jacek Kałużny z firmy Savills Poland podkreśla, że Wrocław to trzecie pod względem wartości miasto akademickie w Polsce. – Miasto ma duży potencjał – mówi. - Akademik przy ul. Sienkiewicza położony w promieniu zaledwie dwóch kilometrów od kampusów skupiających łącznie ponad 50 tys. studentów, jest doskonałą inwestycją.

Polska przyciąga inwestorów budujących akademiki

Marcus Roberts z Savills European Operational Capital Markets, dodaje, że Polska, dzięki strategicznemu położeniu, dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu i korzystnemu klimatowi inwestycyjnemu, jest atrakcyjna dla inwestorów. - Polski rynek PBSA (prywatnych akademików – red.) choć wciąż relatywnie młody, ma ogromny potencjał wzrostu, przyciągając zarówno kapitał krajowy, jak i zagraniczny – mówi Marcus Roberts.

Na dynamiczny rozwój rynku prywatnych akademików wskazuje raport Savillsa „PBSA Market in Poland 2025”. Autorzy raportu przewidują, że pod koniec 2025 roku wartość transakcji w tym sektorze może przekroczyć 200 mln euro. Do 2028 roku sektor prywatnych akademików w Polsce może wzrosnąć o co najmniej 9 tys. miejsc.