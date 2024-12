Po gruntownej analizie przepisów, zwłaszcza spornej normy, zauważył, że jest w niej mowa o ścianach działowych, wliczanych do powierzchni konstrukcji, oraz ściankach działowych, które stanowią element powierzchni kondygnacji netto. I jego zdaniem fakt ich rozróżnienia i odmiennego nazwania wskazuje, że nie są to pojęcia tożsame i nie powinny być używane zamiennie, mimo braku ich definicji.

Sąd doszedł do przekonania, że pozwany mylnie kwalifikuje ściany wewnętrzne w mieszkaniu powodów niestanowiące ścian nośnych jako nadające się do demontażu.

Zgodził się z powodami, że użyte w Polskiej Normie sformułowanie „elementy nadające się do demontażu, takie jak ścianki działowe” oznacza raczej lekkie przegrody wewnętrzne typu przepierzenia, np. szklane, harmonijkowe lub w formie rolet.

Źle wyliczony metraż nowego mieszkania

Sąd drugiej instancji uznał, że powierzchnia zajęta przez murowane ściany wewnętrzne w lokalu mieszkalnym, których nie da się zdemontować i ponownie zamontować, nie może być wliczana do jego powierzchni użytkowej. Dla budynku o przeznaczeniu mieszkalnym jest to wyłącznie powierzchnia umożliwiająca zamieszkiwanie (spanie, pobyt) lub inne czynności pomocnicze (przygotowywanie posiłków, utrzymywanie higieny osobistej, przechowywanie ubrań, przedmiotów oraz żywności), które to czynności – co oczywiste – nie mogą być wykonywane na przestrzeni zajętej przez ściany działowe.

Sąd okręgowy nie miał wątpliwości, że postanowienie umowy określające sposób liczenia powierzchni użytkowej kształtuje obowiązek powodów zapłaty ceny w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Na skutek spornej klauzuli pozwany przyznał sobie bowiem prawo do jednostronnego zawyżenia należnego mu świadczenia na skutek bezprawnego zwiększenia powierzchni użytkowej lokalu stanowiącej podstawę do ustalenia jego ceny. Wprowadził też powodów w błąd co do obowiązującego sposobu określenia powierzchni użytkowej lokalu, wykorzystując ich brak rozeznania w tej materii.