Samowolne zmiany w trakcie remontu? Będzie rozbiórka. Sąd stanowczo

Co prawda inwestorem był poprzedni właściciel – spółka. Ale nadzór i tak z urzędu wszczął postępowanie. Najpierw wezwał współwłaścicieli do dostarczenia zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie stwierdzonych naruszeń. A gdy ci jej nie uzyskali, nakazał doprowadzenie mieszkania do stanu poprzedniego, tj. likwidacji obecnej kuchni wykonanej w przedpokoju.

Właściciele nie chcieli pogodzić się z nakazem, ale nic nie wskórali. Organ odwoławczy stwierdził, że w sprawie chodzi o samowolne roboty budowlane, polegające na przebudowie. W jego ocenie zmieniły się bowiem parametry techniczne i użytkowe lokalu. Konkretnie wielkości i układu obciążeń – wykonanie dodatkowych ścian, rozbiórka istniejących. Doszło też do zmiany liczby, wielkości oraz funkcji pomieszczeń. Jak tłumaczyli urzędnicy, zgodnie z prawem budowlanym przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

W postępowaniu naprawczym rozważano możliwość doprowadzenia inwestycji do zgodności z prawem. Niemniej do przebudowy mają zastosowanie warunki techniczne z rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z tymi przepisami bądź uzyskać zgodę na odstępstwo. Innej możliwości nie ma.

Zmiana parametrów podczas remontu może naruszać prawo

Właściciele zaskarżyli nakaz, ale przegrali. Najpierw rację urzędnikom przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Oka na remont bez formalności nie przymknął też NSA. Zgodził się, że sporna kuchnia nie spełnia wymogu wynikającego z rozporządzenia. Kuchnia ma mieć bowiem zapewnione bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym, a nie jakiekolwiek.

NSA nie miał wątpliwości, że roboty budowlane polegające na zlokalizowaniu kuchni w korytarzu to przebudowa. Niewątpliwie skutkowały bowiem zmianą parametrów użytkowych. Realizacja kuchni w korytarzu pogorszyła warunki korzystania z niego. Sąd podkreślił, że nadzór budowlany samodzielnie ocenia, czy doszło do zmiany parametrów użytkowych, i nie jest związany w tej kwestii stanowiskiem innych organów. Zmiana parametrów użytkowych nie ogranicza się zaś tylko do ochrony przeciwpożarowej czy kwestii sanitarnych. Wyrok jest prawomocny.