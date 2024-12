Czy ścianki działowe można wliczać do powierzchni lokalu? Uzasadnienie do wyroku

Podstawą sporu między deweloperem a nabywcami mieszkania było odmienne rozumienie przez dwie strony pojęcia ścianki działowej. Zdaniem dewelopera ścianki działowe to wszystkie murowane ściany wewnętrzne lokalu mieszkalnego, które można było zdemontować i uzyskać dzięki temu dodatkową przestrzeń.

Tymczasem sąd w uzasadnieniu do swojego prawomocnego wyroku inaczej tłumaczy pojęcie ścianek działowych. Według niego są to lekkie przegrody wewnętrzne, które nazywa przepierzeniami. Mogą mieć one formę rolet, szkła lub harmonijki. Co istotne, ścianki te można w każdej chwili zdemontować bez ich uszkadzania i postawić w innym miejscu. Tego rodzaju przegrody – zdaniem sądu – służą do dzielenia większej, otwartej przestrzeni na mniejsze. Jednocześnie w zależności od potrzeb pozwalają na przeprowadzenie szybkich zmian podziału pomieszczenia. Znajdują zastosowanie m.in. w biurach i halach targowych.

Za tego rodzaju przegrody nie zostały natomiast uznane przez sąd murowane ścianki działowe wewnątrz lokalu mieszkalnego. Nie można ich bowiem zdemontować bez uszkadzania, a następnie przenieść i ustawić w innym miejscu. W związku z tym w uzasadnieniu do wyroku sąd zaznaczył, że „[…] powierzchnia zajęta przez murowane ściany wewnętrze w lokalu mieszkalnym, których nie da się zdemontować i ponownie zamontować, nie może być wliczana do powierzchni użytkowej tego lokalu”.

Ściany działowe a przepierzenia: Opinia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Podobne wyjaśnienia dotyczące rozróżnienia między stałymi ścianami działowymi wewnątrz lokalu a ścianami typu przepierzenia możliwymi do łatwego demontażu przytacza Polski Komitet Normalizacyjny. Jest to krajowa jednostka odpowiadająca za organizację działalności normalizacyjnej, która działa na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji.

Na jej stronie internetowej w artykule omawiającym zagadnienia związane z obliczaniem powierzchni i kubatury zawarte zostało stwierdzenie: „[…] powierzchni zajętej przez stałe ściany działowe nie wlicza się do powierzchni użytkowej, lecz do powierzchni konstrukcji, natomiast w przypadku ścian działowych przystosowanych do demontażu (i ewentualnie do ponownego montażu w tym samym lub innym miejscu), czyli ścian działowych typu przepierzenia, powierzchnię zajętą przez te ściany wlicza się do powierzchni netto, co w rzeczywistości oznacza wliczenie jej do powierzchni użytkowej budynku”.

Praktyki deweloperów. Co na to eksperci?

Pierwszy prawomocny wyrok dotyczący wliczania przez dewelopera powierzchni pod ściankami działowymi do powierzchni mieszkania może być – według ekspertów, z którymi rozmawiał serwis tvn24 – przełomowy. Zdaniem adwokat dr Magdaleny Durlik-Olszewskiej po pierwszym prawomocnym wyroku tego rodzaju spraw przeciwko deweloperom będzie więcej.