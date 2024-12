Dlaczego gotówka to za mało? Świąteczne prezenty, które doceniają pracowników – i które pracownicy docenią

Z roku na rok Polacy przeznaczają coraz większe kwoty na świąteczne przygotowania – w 2023 roku średni budżet świąteczny wyniósł już 1490 zł. W tym szczególnym okresie dodatkowe wsparcie od pracodawcy staje się szczególnie cenne – większość pracowników przyznaje, że dodatek jest mile widziany. Ale czy gotówka to najlepszy sposób, by podziękować za cały rok pracy? Okazuje się, że są rozwiązania, które nie tylko wspierają domowy budżet, ale też wnoszą do świąt coś więcej: odrobinę wyjątkowości i przyjemności, którą pracownicy wybiorą sami.