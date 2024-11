„Czyste Powietrze”: Kiedy znów będzie można składać wnioski? Czego dotyczą zmiany?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował o wstrzymaniu tymczasowo przyjmowania nowych wniosków w programie „Czyste Powietrze”. Został on uruchomiony 6 lat temu i konieczne jest wprowadzenie gruntownych zmian, by minimalizować nadużycia.

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska na swojej stronie internetowej, przerwa w przyjmowaniu nowych wniosków rozpoczęła się 28 listopada o godzinie 14.00. Co istotne, wnioski, które zostały złożone do tej daty, będą rozpatrywane, nie zawieszono również wypłaty dotacji. NFOŚiGW aktualnie ma skupić się także na pomocy powodzianom. Od grudnia rusza nabór wniosków na termomodernizację domów na terenach województw dotkniętych powodzią.

Dlaczego zawieszono program „Czyste Powietrze”?

Składanie nowych wniosków do programu „Czyste Powietrze” zostało tymczasowo zawieszone. Decyzję taką podjął NFOŚiGW w porozumieniu z MKiŚ. Przerwa posłuży do wprowadzenia zmian w programie, a także do jego dalszej intensywnej realizacji.

– Chcemy położyć kres nadużyciom w programie „Czyste Powietrze”. Przeprowadziliśmy wzmożone kontrole, skutki nieprawidłowości to oddawane dotacje (wraz z odsetkami) lub zmniejszenie dofinansowania. Trzeba skończyć ze 100‐procentowym dofinansowaniem na kilka domów, z wielokrotnym zawyżaniem rachunków przez nieuczciwych wykonawców za usługi i materiały, z wymuszaniem pełnomocnictwa, na podstawie którego firmy dostawały zaliczkę na swój rachunek, znikały z rynku, a cała odpowiedzialność spadała na nieświadomego beneficjenta – poinformował zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Robert Gajda.