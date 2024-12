13 barier negatywnie wpływających na rozwój budownictwa mieszkaniowego wymienia w projekcie rząd

Zamysł jest taki, by inwestor ponosił znacznie niższe niż obecnie jednorazowe koszty pozyskania gruntu dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia mieszkaniowego. Będzie to pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15–25 proc. jego wartości gruntu. W dalszej perspektywie ma wnosić opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego (1 proc. wartości gruntu) lub opłatę przekształceniową - w przypadku, gdy grunt objęty zostanie następczo uwłaszczeniem.

Czy państwo chce zmusić Polaków do obniżenia cen działek?

– Zatem w momencie, gdy osiedle mieszkaniowe zostanie wybudowane np. w ciągu dwóch–trzech lat od nabycia nieruchomości, ta nieruchomość zostanie przekształcona we własność. Nie ma jeszcze projektu ustawy, ale z założeń można wnioskować, że Skarb Państwa będzie działał na własną szkodę, bo sprzeda prywatnemu podmiotowi teren za ok. 25 proc. wartości. To może oznaczać, że resztę pieniędzy pokryjemy my jako podatnicy – tłumaczy radca prawny Wiktor Kotiuk.

Jak zaznacza, dla osób prywatnych sprzedających działki, wskutek takich zmian w prawie Skarb Państwa może stać się konkurencją. Bo będzie oferował grunty za ok. 25–30 proc. wartości. – W obecnym kształcie wygląda to tak, jakby chciano zmusić Polaków do obniżenia cen. Rozwiązaniem byłoby określenie w projekcie ustawy, że pozostała kwota wartości gruntu będzie spłacana przez dewelopera lub nabywców mieszkań – podkreśla mec. Kotiuk.