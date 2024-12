Ostatnie tygodnie to duży ruch na rynku deweloperskich obligacji koroporacyjnych. Trwa oferta papierów Art.Locum – budowniczy mieszkań, który prawie rok temu zadebiutował na Catalyst, liczy na zebranie do 21 mln zł. Zapisy można składać do piątku 6 grudnia. Z kolei do 12 grudnia trwa przyjmowanie zapisów w ofercie mieszkaniowo-magazynowego Marvipolu, który planuje pozyskać do 50 mln zł.

Oferta deweloperskich obligacji

Kapitał zebrały w ostatnim czasie spółki komercyjno-mieszkaniowe Polski Holding Nieruchomości (125 mln zł) i Cavatina Holding (32,8 mln zł), mieszkaniowy Okam (75 mln zł) oraz budowlano-deweloperski Dekpol (102,6 mln zł) czy związana z nieruchomościami handlowymi PA Nova (7,5 mln euro).

Większy od oferowanych puli papierów popyt poskutkował redukcjami zapisów: 50 proc. w przypadku PHN i 16 proc. Okamu. Oznacza to, że rynek pozytywnie postrzega perspektywy branży i nie obawia się inwestować pieniędzy – przynajmniej w horyzoncie trzech lat, bo taka jest zapadalność wspomnianych obligacji.

Na styczeń 2025 r. bardzo dużą emisję, o wartości do 200 mln zł, zapowiedział mieszkaniowy Robyg.