W ciągu 11 miesięcy br. sprzedaż wyniosła 34,8 tys. lokali, o 35 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2023 r.

Deweloperzy utrzymują dużą produkcję mieszkań

Listopad był jedenastym z rzędu miesiącem, kiedy liczba lokali wprowadzonych do oferty była większa od liczby lokali sprzedanych. Do sprzedaży weszło 5,4 tys. mieszkań. To znaczny wzrost względem poprzednich miesięcy. Zdaniem Otodom Analytics, deweloperzy zwiększyli skalę inwestycji po tym, jak po słabych wakacjach popyt we wrześniu i październiku się poprawił. Biorąc pod uwagę nowe inwestycje i zwroty lokali na koniec listopada oferta w siedmiu największych miastach ustanowiła nowy rekord – 56 tys. mieszkań.

W ciągu 11 miesięcy deweloperzy wprowadzili do oferty 51,1 tys. lokali, o 26 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2023 r. Należy pamiętać, że na wyższe obroty produkcja wróciła dopiero w II połowie 2023 r.

Rynek mieszkaniowy jest w Polsce mocno zróżnicowany. Wskaźnik wyprzedaży oferty mówi ile czasu zabrałaby deweloperom sprzedaż wszystkich lokali, gdyby tempo transakcji się utrzymało, a nic nie wchodziło do produkcji. W skali ogólnopolskiej ten wskaźnik to 5,5 kwartału, podczas gdy 4-5 kwartałów przyjmuje się za wynik charakteryzujący rynek w równowadze.

Jednak w Katowicach, Łodzi i Poznaniu jest gorzej. W Katowicach wskaźnik to aż niemal 11 kwartałów, w Łodzi 8,3, a w Poznaniu 6,8. Pocieszeniem jest to, że w listopadzie sytuacja poprawiła się w Łodzi i Poznaniu wobec października, kiedy wskaźniki sięgały odpowiednio 9,1 i 7,4. Na drugim biegunie są Warszawa i Trójmiasto ze wskaźnikami 4 i 4,2.