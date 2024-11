Czytaj więcej Nieruchomości Adam Czerniak wiceprezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości Akademicki badacz rynku nieruchomości przekuje wiedzę w czyn w państwowym podmiocie. Celem zwiększenie dostępności mieszkań.

Kto w Polsce buduje?

Według danych GUS w ciągu trzech kwartałów 2024 r. deweloperzy oddali do użytkowania blisko 90 tys. mieszkań, ruszyli z budową 117 tys. i uzyskali pozwolenia na budowę 154 tys. Dla inwestorów indywidualnych – głównie osób budujących domy na własny użytek – te wartości to odpowiednio prawie 52 tys., 61 tys. i ponad 60 tys. Trzeci filar to budownictwo spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe. Ta nisza to w sumie 4,1 tys. lokali oddanych, 3,1 tys. w budowie i 4,8 tys. z pozwoleniami na budowę.

Hanna Milewska-Wilk, specjalistka ds. mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, podkreśla, że dane GUS całej prawdy o inwestycjach na rynku mieszkaniowym nie mówią. Największa grupa inwestorów wyszczególniona w statystykach to bowiem nie tylko deweloperzy rozumiani jako spółki, ale wszelkie inne podmioty budujące mieszkania na sprzedaż lub wynajem dla zysku.

– Większość mieszkań w budynkach wielorodzinnych w Polsce jest budowana na sprzedaż i wynajem przez podmioty działające dla zysku i GUS nazywa je deweloperami. Zakładanie, że tylko firmy deweloperskie tworzą budynki wielorodzinne, to pewien błąd patrzenia, głównie właśnie dużych spółek deweloperskich. Bo na sprzedaż budują również spółdzielnie mieszkaniowe, niektóre TBS-y, spółki gminne i dużo małych firm, nawet jednoosobowych – mówi Hanna Milewska-Wilk. – Owszem sektor budownictwa wielorodzinnego „nie dla zysku” jest mały i jego rozwój z punktu widzenia polityki mieszkaniowej jest konieczny. To jednak przeważnie nie jest tylko budowanie, ale też wieloletnie zarządzanie i utrzymywanie. Trudno jest porównywać z typowym deweloperem spółkę TBS Warszawa Południe, budującą ok. 200 mieszkań rocznie i jednocześnie zarządzającą 3,5 tys. mieszkań z najemcami.

Rola centrali, rola samorządów

Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura w Związku Powiatów Polskich, ocenia, że nieefektywność dotychczasowych działań publicznych ukierunkowanych na usunięcie luki mieszkaniowej jest elementem szerszego kryzysu gospodarki mieszkaniowej i braku realnego pomysłu na jego zażegnanie.

– Wiara w to, że może być inaczej wynika z założenia, że skończymy z pozorowaniem działań, a zamiast tego wprowadzone zostaną zmiany prawne dotykające istoty problemu – mówi Grzegorz Kubalski. – Warto sobie uświadomić, że liczba oddanych do użytkowania mieszkań nie jest dobrym wskaźnikiem ograniczania luki mieszkaniowej. Dlaczego? Luka mieszkaniowa maleje, gdy na szeroko rozumianym rynku pojawia się mieszkanie wykorzystywane do długotrwałego zamieszkania przez osoby niedysponujące do tej pory własnym lokalem. Mieszkania przeznaczane na najem krótkoterminowy czy kupowane jako lokata kapitału nie mają na lukę mieszkaniową żadnego wpływu – ocenia.