Unidevelopment w III kwartale sprzedał 18 mieszkań, w ciągu dziewięciu miesięcy 171, a na koniec września miał zawartych 30 umów rezerwacyjnych. W całym roku sprzedaż ma sięgnąć 250–300 mieszkań wobec pierwotnie oczekiwanych 500. – Na wysokość sprzedaży wpłynęły zarówno harmonogram realizacji naszych projektów, jak i wymagające warunki rynkowe, w tym ograniczona dostępność kredytów. Część klientów wstrzymywała się z decyzjami o zakupie, od końca III kwartału zauważamy jednak większą aktywność i wzrost liczby podpisywanych umów rezerwacyjnych, co wiążemy m.in. ze stabilizacją cen mieszkań – mówi prezes Zbigniew Gościcki.

Większy ruch po wakacjach

Dotkliwe spadki sprzedaży i dołki zaliczyli także duzi gracze. Robyg w III kwartale znalazł nabywców na 251 lokali, a Atal na 355 – to wyniki gorsze niż podczas kredytowego paraliżu rynku w III kwartale 2022 r.

– W minionym kwartale widzieliśmy, że klienci przesuwali decyzje zakupowe w oczekiwaniu na nowe inwestycje i poszerzenie oferty dostępnej na rynku. Bez wątpienia na cały kwartał miała też wpływ powódź w zachodniej Polsce, co wyraźnie odnotowaliśmy we Wrocławiu – komentuje prezes Robyga Eyal Keltsh. – To bardzo trudna sytuacja, a odbudowa na terenach zalanych będzie trwała dłuższy czas. Stąd III kwartał był nieco niestandardowy, ale wciąż widzimy zainteresowanie klientów i czekamy, aby popyt powrócił do wcześniejszych poziomów. Wielkość sprzedaży w poszczególnych kwartałach jest raczej wynikiem sezonowości oraz wielkości oferty – nie wpływa na nasze roczne założenia. W IV kwartale uruchomiliśmy nowe inwestycje, bo udało się sfinalizować przedłużające się procedury administracyjne – i będzie to właśnie widoczne w wynikach rocznych – przekonuje. Po trzech kwartałach sprzedaż sięgnęła 1,5 tys. lokali.

– Spodziewamy się, że IV kwartał przyniesie wzrost sprzedaży. Od września notujemy rosnące zainteresowanie ofertą i większą skłonności klientów do zawierania umów – mówi prezes Atalu Zbigniew Juroszek. – W związku z tym konsekwentnie realizujemy harmonogramy budów i uruchomień sprzedaży, by być gotowym z naszym rozbudowanym portfolio. Zakończenie okresu zawieszenia i niepewności, czyli jednoznaczna decyzja w zakresie uruchomienia bądź nie programu wsparcia, spowodowałaby podobny efekt w postaci przekształcenia przez większość klientów bieżących rezerwacji w umowy deweloperskie – dodaje. Na koniec września Atal miał zawartych 209 umów rezerwacyjnych i sprzedanych 1,63 tys. mieszkań.