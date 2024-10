Czas na prywatyzację Polskiego Holdingu Hotelowego?

„Chyba potwierdzi pan, że rozmawiamy na Radzie Ministrów, czy na przykład grupa hoteli musi być pod zarządem i pod własnością państwa. Ta dyskusja nas jeszcze czeka” – powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski do szefa resortu aktywów Jakuba Jaworowskiego podczas konferencji EFNI. Szykuje się potencjalna prywatyzacja Polskiego Holdingu Hotelowego?

W spadku po PRL Skarb Państwa odziedziczył liczne nieruchomości rozsiane po przedsiębiorstwach – biurowce, hotele, ośrodki wypoczynkowe, mieszkania zakładowe itd. Część aktywów została skonsolidowana stając się zalążkiem dwóch dużych grup: Polskiego Holdingu Nieruchomości i Polskiego Holdingu Hotelowego. Państwo jest również właścicielem i deweloperem dużego zasobu mieszkań na wynajem: PFR Nieruchomości jest wciąż w pierwszej trójce graczy na rynku PRS (najem instytucjonalny mieszkań).

Hotelowy gracz numer dwa. PHH ma też w końcu własną markę

Polski Holding Hotelowy należy w 100 proc. do Skarbu Państwa i został zawiązany w 2018 r. W portfelu ma pół setki hoteli z 6 tys. pokoi, będąc graczem numer dwa w kraju. To bardzo zróżnicowane obiekty, od hoteli biznesowych i wypoczynkowych premium przy lotniskach i w dużych aglomeracjach, przez obiekty w mniejszych miejscowościach, po uzdrowiska. Dla części nieruchomości pozyskano w ramach franczyzy międzynarodowe marki sieci Marriott, Hilton, Best Western, InterContinental, Louvre czy Accor. W 2023 r. PHH uruchomił długo zapowiadaną markę własną Halo do której sukcesywnie włączane są kolejne modernizowane nieruchomości.

„Czy państwo powinno być hotelarzem?” – takie pytanie powtarza się od lat. W rozmowie z „Parkietem” niedługo po powołaniu PHH ówczesny prezes Marian Gheorghe Cristescu podkreślał, że jego zadaniem jest wydobycie wartości z wniesionych do spółki aktywów i stworzenie dobrze funkcjonującej hotelarskiej grupy, a kierunkowe decyzje, co dalej będzie podejmować właściciel – Skarb Państwa. „W 2018 r. wycena PHH wynosiła 717 mln zł, a już dzisiaj wzrosła do 2,2 mld zł” – komunikował holding jesienią ub.r.