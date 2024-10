Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Adam Roguski: Deweloperzy uciekają spod topora, a klient płaci Na horyzoncie już niektórzy widzą obniżki stóp procentowych, które ponownie rozruszają rynek kredytowy i mieszkaniowy. Jak dotąd żaden kryzys powodujący spadek popytu nie trwał na tyle długo, by przełożyć się na cięcie cen przez deweloperów.

Jeśli nawet politycy dojdą do porozumienia w sprawie nowego programu, jego wejście w życie to kwestia II połowy 2025 r. Słychać też o limitach cenowych i innych czynnikach, które ograniczą pulę beneficjentów.

Spadek cen miałby też wynikać z przerostu oferty nad sprzedażą. Faktem jest, że od czterech kwartałów liczba mieszkań wprowadzanych jest większa niż w tym czasie sprzedanych. Jednak biorąc pod uwagę wskaźniki wyprzedaży oferty – czyli to, w jakim czasie zeszłyby wszystkie lokale, gdyby tempo sprzedaży się utrzymywało, a deweloperzy niczego nowego nie dodawali – cztery rynki są we względnej równowadze. W książkowym przedziale czterech–pięciu kwartałów są Warszawa i Trójmiasto. Kraków i Wrocław są bliżej sześciu kwartałów, za to Poznań i Łódź odpowiednio ponad osiem i ponad dziewięć – tak mocno spadła tam sprzedaż.

Aleksandra Gawrońska zaznaczyła, że lokali gotowych w ofercie jest bardzo niewiele, a projekty z terminem oddania w II połowie br. są wyprzedane w zależności od miasta w 70–90 proc. W I połowie 2025 r. to 60–70 proc. – poza Łodzią, gdzie to 45 proc. W II połowie 2025 r. to 40–60 proc., poza Poznaniem, gdzie wskaźnik sięga nieco ponad 30 proc.

Wniosek: z takimi poziomami sprzedaży deweloperzy nie mają powodu redukować cen. Trudniej mogą mieć projekty w Łodzi i Poznaniu, ale pytanie, czy firmy będą cięły cenniki, czy raczej pozostaną przy upustach i promocjach.

Koniunktura na rynku mieszkaniowym jest w dużym stopniu uzależniona od stóp procentowych. Te prawdopodobnie w przyszłym roku zaczną być obniżane, choć prognozy ekonomistów mówią o redukcji rzędu 0,5 pkt proc., czyli do 5,25 proc., a dopiero w 2026 r. o mocniejszym ruchu rzędu 0,75–1 pkt proc., czyli do 4,25–4,5 proc. Powrotu do ultraniskich poziomów z 2021 r. nie ma co oczekiwać.