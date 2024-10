Nowe mieszkania stoją i czekają na chętnego

- Nowa podaż mocno spada. W stosunku do II kwartału – niemal o 20 proc. To całkowicie logiczne, że budujący mieszkania dostosowują ofertę do możliwości nabywców i przesuwają inwestycje na później – wyjaśnia Ewa Palus. - Dlatego w końcówce roku będziemy obserwować dalsze hamowanie startów nowych inwestycji. Oferta nowych mieszkań będzie się stopniowo kurczyć i zbliżymy się do sytuacji rynkowej obserwowanej dwa lata wcześniej – przewiduje analityczka.

Eksperci tak tłumaczą spadek sprzedaży mieszkań. - To suma co najmniej dwóch czynników. Wysokich cen, ale i bardzo drogich kosztów zaciągnięcia kredytów hipotecznych. Przypomnijmy, że w Polsce mamy najwyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych w Europie. Przez co wiele osób nie ma zdolności kredytowej i odbija się od drzwi banków. Mimo że liczba udzielanych kredytów spada, banki kompensują sobie to wysoką marżą – podkreśla Robert Chojnacki.

Bardzo drogie kredyt hipoteczne

Analityk zwraca uwagę na wskaźnik LTV, który określa stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie.

- Mniej zamożne osoby maja dziś utrudniony dostęp do kredytów. W I kwartale 2019 r. 45,9 procent kredytów udzielano kredytobiorcom dysponującym minimalnym wkładem własnym. W II kwartale 2024 r. stanowiły one jedynie 26,6 proc. puli nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych – dodaje Chojnacki.