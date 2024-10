Parkingi na specosiedlach. Zapis, który miał odblokować inwestycje, wypadnie z ustawy

To samorządy określają współczynniki parkingowe na zwykłych osiedlach. „I nikt tego nie kwestionuje”

Bartosz Guss, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, komentuje dla „Rzeczpospolitej”, że zmiana przepisów, która miała doprowadzić do przeniesienia na samorządy obowiązku ustalania wymaganej liczby miejsc parkingowych dla inwestycji realizowanych w trybie specustawy mieszkaniowej nie powinna się znaleźć w projekcie specustawy powodziowej. - Był to zabieg niefortunny, to nie budzi wątpliwości – ocenia. - Nie zmienia to jednak faktu, że taka modyfikacja przepisów jest potrzebna. Zarówno samorządy, które najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności i kształtują politykę transportową na swoich terenach, jak i inwestorzy, widzą taką potrzebę. Już przecież dziś – w zwykłych trybach administracyjnych – pozwalających rozpocząć realizację inwestycji mieszkaniowych, to samorząd określa współczynniki parkingowe. I nikt tego uprawnienia nie kwestionuje – podkreśla dyrektor.



Dodaje, że od maja 2023 roku wnioski składane w trybie specustawy mieszkaniowej praktycznie "nie są procedowane". - Wszystko właśnie przez obowiązujący dziś sztywny wymóg budowy 1,5 miejsca parkingowego na każde nowe mieszkanie. Jest on oderwany od lokalnych uwarunkowań i podraża koszty realizacji inwestycji - akcentuje. - Rozwiązaniem byłoby przywrócenie gminom możliwości elastycznego kształtowania polityki parkingowej. Delegowanie decyzji o minimalnej liczbie miejsc parkingowych do samorządów nie sprawi, że deweloperzy przestaną je budować. Wręcz przeciwnie, wprowadziłoby to bardziej zrównoważone podejście do planowania. W niektórych miejscach współczynnik mógłby nawet przekraczać 1,5 miejsca, podczas gdy w obszarach z dobrze rozwiniętym transportem publicznym mógłby być niższy - wyjaśnia.