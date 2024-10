Falowanie i spadanie, czyli sprzedaż mieszkań

Na ok. 4,5 tys. można szacować liczbę mieszkań sprzedanych w III kwartale br. przez 16 deweloperów związanych z rynkiem kapitałowym – do zamknięcia tego wydania wyników nie opublikowała Victoria Dom, budująca głównie w segmencie popularnym dla nabywców pierwszych w życiu mieszkań.

Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości JLL o III kwartale: postępujący spadek sprzedaży mieszkań Program „Na start” pod znakiem zapytania, mocniejsze obniżki stóp dopiero w 2026 r. Rynek mieszkań jest ograniczony do zamożnych klientów.

Spadki i wzrosty sprzedaży mieszkań

III kwartał br. to niewątpliwie dla deweloperów kiepski okres. Rok do roku mowa o spadku o 35 proc., a kwartał do kwartału o 13 proc. Był to czwarty z rzędu kwartał spadku sprzedaży.

Z jednej strony – daleko jeszcze do minimów, z jakimi branża i badana przez nas grupa firm borykały się w ostatnich latach. Mowa o dwóch przełomowych momentach: II kwartale 2020 r., kiedy ogłoszono lockdown, oraz przede wszystkim III kwartale 2022 r., kiedy najmocniej dały się we znaki wysokie stopy procentowe i drastyczny spadek zdolności kredytowej konsumentów. W obu przypadkach sprzedaż spadała poniżej 3 tys. lokali. Zatem 4,5 tys. lokali sprzedanych w III kwartale br. to o 16 proc. więcej niż w okresie lockdownu i o jedną trzecią więcej niż podczas kredytowego kryzysu.

Jednak z drugiej strony to właśnie w III kwartale br. pięciu deweloperów zanotowało kwartalne minima. W skrajnych przypadkach kilka czy kilkanaście sprzedanych lokali w skali kwartału – to się wcześniej nie zdarzało.