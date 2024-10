Wielkomiejscy deweloperzy odporni na plagi

Czy to zatem właśnie ten moment, kiedy z powodu nierównowagi popytu i podaży ceny powinny zacząć spadać? Do tej pory odbywało się to punktowo, a nie w postaci załamania na całym rynku. Jeśli któregoś dewelopera przymusza sytuacja – nadwerężona jest płynność, ciążą kredyty – pójdzie na ustępstwa. Spółki z poduszką finansową potrafią przeczekać. Jak dotąd żaden kryzys powodujący spadek popytu nie trwał na tyle długo, by przełożyć się na więcej niż promocje i upusty: ani pandemia z lockdownami, ani rosyjska agresja na Ukrainę, ani zamrożenie rynku kredytów hipotecznych. Nawet jeśli nie będzie kredytu „Na start”, na horyzoncie już niektórzy widzą obniżki stóp procentowych, które ponownie rozruszają rynek. Zwraca jednak uwagę, że we wrześniowym badaniu nastrojów deweloperów pierwszy raz w historii odsetek firm spodziewających się spadków cen był większy (18,3 proc.) od tych liczących na podwyżki (14,2 proc.).