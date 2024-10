Specjalizujący się w mieszkaniach o podwyższonym standardzie wrocławski deweloper w III kwartale znalazł nabywców tylko na siedem mieszkań, o 96 proc. mniej niż rok wcześniej i o 84 proc. mniej kwartał do kwartału. Na koniec września aktywnych było 30 umów rezerwacyjnych, a w ofercie było 389 lokali we Wrocławiu i w opuszczanym Krakowie, w tym 171 gotowych do odbioru. W banku ziemi spółka ma działki pod budowę 11 tys. mieszkań.

Prezes Lokum: drogie kredyty hamują popyt na mieszkania

To najsłabszy wynik spółki w historii – dotychczas najgorszym był poprzedni, kiedy zawarto 45 umów. W ciągu dziewięciu miesięcy br. Lokum sprzedało 124 lokale, o 74 proc. mniej niż rok wcześniej. Na konferencji wynikowej we wrześniu zarząd obniżył cel sprzedaży na cały rok z 350 do 200 jednostek.

- W III kwartale nastąpiło dalsze osłabienie popytu. Klienci wstrzymują decyzje zakupowe, co jest bardzo widoczne w naszych wynikach – skomentował w komunikacie Bartosz Kuźniar, prezes Lokum. - Mimo, że sytuacja nabywców pod względem oferty rynkowej jest dziś komfortowa – podaż mieszkań rośnie i ich wybór jest już duży - do transakcji jednak nie dochodzi. Klienci wyczekują uruchomienia programu „Na start” oraz obniżenia stóp procentowych. Przy najdroższych kredytach hipotecznych spośród krajów UE koszt finansowania jest w Polsce główną barierą w zakupie własnego mieszkania – wskazał.

Menedżer zaznaczył, że również po stronie podaży wiele czynników hamuje rozwój rynku.

- Przede wszystkim stykamy się z najwyższymi w historii kosztami wytworzenia – ze względu na ceny gruntów, wynagrodzeń, materiałów, jak i finansowania w długim okresie. Z uwagi na brak popytu uruchamianie nowych inwestycji z mieszkaniami na sprzedaż nie ma dziś uzasadnienia. Dlatego zakładamy, że dopóki sytuacja finansowa klientów się nie poprawi, zmuszeni będziemy opóźniać start inwestycji – powiedział Kuźniar. - Fatalna sytuacja potencjalnych nabywców naturalnie zwiększa potrzebę dostępności mieszkań na wynajem. Dlatego jedyną nową inwestycją, jaką dziś uruchamiamy, jest projekt z lokalami dedykowanymi tej części rynku. Zakładamy także, że pewna pula mieszkań gotowych z obecnie realizowanych inwestycji również znajdzie takie przeznaczenie – dodał.