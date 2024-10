Deweloperzy nie wykluczają korekty cen mieszkań

Czytaj więcej Nieruchomości Do oferty trafiają droższe mieszkania. Znikają głównie te tańsze Średnie ceny nowych mieszkań wzrosły we wrześniu w dziewięciu z 16 największych miast – wynika z analiz portalu Tabelaofert.pl. Co wpłynęło na te zmiany?

Nastroje kupujących mieszkania

Wciąż więcej osób obawia się podwyżek cen mieszkań (29 proc.) niż ich spadków (23 proc.). - Grupa osób, które przewidują, że mieszkania będzie można kupić taniej niż dziś, stopniowo się powiększa. W sierpniowym badaniu taki scenariusz przewidywało 16 proc. pytanych – komentuje Jacek Matuszko, dyrektor sprzedaży w REDNET 24.

mat.prasowe

Niemal co drugi badany twierdzi, że w ciągu najbliższego kwartału ceny się nie zmienią, co stanowi największy odsetek, odkąd REDNET24 prowadzi badanie oczekiwań cenowych klientów. Gdzie nabywcy widzą potencjał do wzrostów? Najwięcej wskazań otrzymały mieszkania dwupokojowe (16 procent ze wszystkich wskazań).

Może to być również związane z informacją, że w tym roku nie wystartuje program „Na start”. - Mieszkania dwupokojowe cieszą się największą popularnością i to zapewne na nich skupi się uwaga zniecierpliwionych potencjalnych beneficjentów dopłat do kredytów Wzrost liczby chętnych na lokale dwupokojowe może zwiększyć konkurencję w tym segmencie – wyjaśnia Matuszko.