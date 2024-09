Deweloper zaoferuje też zupełnie nową inwestycję w gminie Piaseczno.

Także Bouygues Immobilier Polska wprowadza nowe osiedla. – Za nami premiera Vildy Arte w Poznaniu. Teraz debiutuje nowy etap osiedla Lumea na stołecznym Bemowie – wskazuje Cezary Grabowski. – Pracujemy też nad kolejnymi inwestycjami, które mamy nadzieję wprowadzić na rynek jeszcze w tym roku. To kolejne osiedle na Bemowie i nowa inwestycja we Wrocławiu – łącznie ok. 150 mieszkań.

Wzmożonej aktywności klientów inwestycyjnych spodziewa się Małgorzata Ostrowska z J.W. Construction. – Jesienią mamy zwykle sporo klientów kupujących mieszkania w celach inwestycyjnych, np. na wynajem – mówi. – Zbliża się koniec roku, inwestorzy myślą o zakupie nieruchomości także ze względu na optymalizację podatkową.

Niedawno J.W. Construction wprowadził do sprzedaży Zielony Lewandów na warszawskiej Białołęce. To osiedle budowane z drewnianych prefabrykatów w technologii szkieletowej. – Jesienią planujemy powiększenie oferty o kolejny etap zielonego osiedla ECOBerensona, także na Białołęce – zapowiada Ostrowska. – Monitorujemy rynek i rozważamy kolejne inwestycje jeszcze w tym roku.

Zgodnie z planem działa Atal. – Do końca roku planujemy wprowadzić do sprzedaży dziewięć nowych inwestycji lub ich kolejnych etapów – mówi Zbigniew Juroszek, prezes Atalu. – Chcemy, by nasza oferta zaspokoiła potrzeby klientów z różnych segmentów rynku, w każdym okresie rynkowej koniunktury. W przypadku wzrostu popytu będziemy gotowi z naszym rozbudowanym portfolio.

Atal rozpoczyna sprzedaż II etapu osiedla Apollina w gdańskich Kowalach. Do oferty trafią też kolejne części innych inwestycji w Trójmieście. Atal ma też inwestycje w aglomeracji śląskiej, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.