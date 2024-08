Ale po wygaszeniu „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” w styczniu tego roku gorączka na rynku zaczęła opadać.

Początek 2024 roku to był ciąg dalszy tego, co działo się w 2023 roku. Zamykały się transakcje zainicjowane jeszcze pod koniec roku 2023, z dość dobrymi cenami. Wraz z końcem programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” rynek zaczął wyhamowywać, aż do obecnego stanu wyraźnego spowolnienia. Jednak sprzedający mają bardzo dobrą pamięć i wciąż łudzą się, że zwyżki cen będą trwać i trwać bez końca.

Na zasadzie: „skoro sąsiad sprzedał za tyle, to i ja tak chcę”. Niestety, tak nie jest. Po okresie wariactwa cenowego wpadliśmy w czas zawieszenia w oczekiwaniu na program „Na start”, który pierwotnie miał ruszyć w lipcu. Nie wiadomo jednak, kiedy i w jakim kształcie wystartuje.

Z programem wiązali nadzieje i kupujący, i sprzedający. Ci ostatni liczyli, że wzrost popytu i zdolności kredytowej kupujących będzie sprzyjać dalszym zwyżkom cen.

I tak po pół roku zawieszenia mamy już za sobą okres „wypłaszczenia cen”, a to, co już wyraźnie widzimy, to korekta cen – i ofertowych, i transakcyjnych. I pośrednicy, i kancelarie notarialne odnotowują zdecydowany spadek liczby transakcji. Pojawiają się oferty nieco tańszych mieszkań. Na razie to pojedyncze przypadki. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Rynek nieruchomości charakteryzuje się bardzo dużą bezwładnością i na zmiany z pewnością przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Pierwszymi, którzy będą korygować ceny do poziomu akceptowalności, są zawsze ci, którzy nieruchomość sprzedać muszą. Zazwyczaj z powodów życiowych, losowych. Rozwody, choroba, zbyt wysokie koszty utrzymania nieruchomości. Po nich reszta rynku musi się po prostu dostosować. Obecna sytuacja rynkowa przypomina żywcem to, co działo się w latach 2007–2009. Rynek zamarł na pięć lat. Ruszył w 2012 roku. Dla wielu było to bolesne. W niektórych przypadkach ceny w porównaniu z 2007 rokiem spadły o 40 proc.